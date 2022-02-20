Залишилися батьки та син. У Мережі назвали ім'я другого загиблого бійця на Донбасі (фото)

Жертвами обстрілів із боку російсько-окупаційних військ за останню добу стали двоє українських військових

На Донбасі загинув солдат Денис Кононенко / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час ворожого мінометного обстрілу на Донбасі 19 лютого загинув військовослужбовець Збройних сил України Денис Кононенко. Солдат був родом із міста Тульчин, що у Вінницькій області.

Про це на написав голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов в Facebook.

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"Загинув вінничанин…Сьогодні під час обстрілів у зоні проведення Операції Об’єднаних сил втрата – медики не змогли врятувати солдата Дениса Кононенка…", – написав Борзов.

Борзов повідомив, що водій мотопіхотної роти Кононенко отримав поранення, несумісне з життям, о 12:40.

Загиблому Денису Кононенку було 34 роки.

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"У Тульчині "похоронку" отримали батьки військовослужбовця…У нього залишився син…Співчуття рідним та близьким захисника України", – додав Борзов.

Загиблий Денис Кононенко. Фото: Facebook / Сергій Борзов

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Окупанти 136 разів обстріляли Донбас

Минулої доби, 19 лютого, російські окупанти 136 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок цього двоє українських військовослужбовців загинули, ще п'ятеро військових перебувають із травмами у лікарні.

Окупаційні війська обстріляли:

Сім разів Новотроїцьке – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, артилерії калібру 122 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Гранітне – з артилерії калібру 122 мм.

Чотири рази Старогнатівку – з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Три рази Новоселівку – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Двічі Болотне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Двічі Водяне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Широкине – з мінометів калібру 120 мм.

Три рази Миронівський – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.

П'ять разів Новогнатівку – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Чотири рази Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Чотири рази Травневе – з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів.

Чотири рази Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Двічі Південне – з мінометів калібру 82 мм, протитанкових керованих комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

П'ять разів Новозванівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

П'ять разів Луганське – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та ручного протитанкового гранатомета, станкового протитанкового гранатомета.

Двічі Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих комплексів.

Дев'ять разів Щастя – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

П'ять разів Кримське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Чотири рази Мар'їнку – з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів.

Двічі Опитне – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Чотири рази Нью-Йорк – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Двічі Лопаскине – з мінометів калібру 82 мм.

П'ять разів Новолуганське – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

П'ять разів Станицю Луганську – з танка, артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Три рази Причепилівку – з мінометів калібру 120 мм.

Сизе – з мінометів калібру 120 мм.

Новогригорівку – з артилерії калібру 122 мм.

Сім разів Троїцьке – з мінометів калібру 120 мм.

Старий Айдар – з артилерії калібру 122 мм.

Чотири рази Шуми – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

П'ять разів Зайцеве – артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

П'ять разів Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, БМП, автоматичних станкових гранатометів, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Двічі Трьохізбенку – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Богданівку – з мінометів калібру 120 мм.

Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм.

Новоселівку 2 – з мінометів калібру 120 мм.

Новотошківське – з мінометів калібру 120 мм.

Новоолександрівку – з мінометів калібру 120 мм.

Чермалик – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Піски – з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Новогнатівку – з мінометів калібру 120 мм.

Опитне – з мінометів калібру 120 мм.

Крім того, на Донбасі зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

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