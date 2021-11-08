Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
↪ Повернення Авакова 🔥 Шеыва - тренер в Італії! 💉 Депутати - антивакцинатори 🚫 Жорсткий карантин
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Донбасу

Окупанти обстріляли газопровід на Луганщині: люди залишилися без тепла

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
8 листопада, 11:26
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Наразі проводиться обстеження газопроводу та встановлюється ступінь його пошкодження
На Луганщині бойовики обстріляли газопровід
На Луганщині бойовики обстріляли газопровід / Фото: Колаж: Сьогодні

На Луганщині окупанти під час обстрілу пошкодили газопровід високого тиску поблизу села Нижнє.

Про це пише АТ " Луганськгаз ".

Реклама

Внаслідок обстрілу окупанти пошкодили розподільний газопровід високого тиску діаметром 100 мм, що призвело до виникнення вогняного смолоскипа заввишки кілька метрів.

"Оперативне перекриття засувок дозволило ліквідувати вогняний стовп і уникнути масштабної пожежі", – йдеться у повідомленні.

Без газопостачання залишилося 773 абоненти у населених пунктах Нижнє та Кримське.

Реклама

Росія активно використовувала безпілотники для атаки ЗСУ

Використання іноземних БПЛА категорично заборонено як Мінськими домовленостями, так і додатковими заходами щодо посилення режиму припинення вогню від 22.07.20, які системно та грубо порушують окупаційні війська.

6 листопада у напрямку населеного пункту Болотене (22 км на північний схід від Луганська) один БПЛА був збитий українськими підрозділами у безпосередній видимості патруля СММ ОБСЄ.

Крім цього, 7 листопада на напрямках Саханка – Водяне, Пікузи – Гнутове російські окупанти використали ще два безпілотники.

Реклама

"У всіх випадках ворожі БПЛА були споряджені боєприпасами типу ВОГ-17 (по два), а сьогодні здійснили їх скидання на позиції ЗС України", – йдеться у повідомленні ТКГ.

Там нагадали, що Збройні сили України мають право вести вогонь у відповідь у разі загрози життю та здоров'ю свого військового персоналу та мирних жителів.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Популярне за добу
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Щоденник незалежності 🇺🇦

8 листопада 1991. Із різних куточків України надходять повідомлення про вивезення військової техніки з території країни.

Зануритись у той день
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Stop Fake
Вакцинація не підвищує імунітет від COVID-19?
Дізнатись правду
Короновірус за тиждень

152 263

захворіло за тиждень в Україні

0%

Комаровський в темі
Коли з'явиться препарат для лікування коронавірусу
Запитай у лікаря
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Вакцинація
Станом на 7 листопада 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
7 938 053
Люди, які отримали мінімум одну дозу
11 406 282
Всього введених доз 19 344 335
Детальніше
Нововведення
Що чекає на українців у листопаді?
Цікаво!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,30
18,60
33,18
32,88
31,69
18,85
34,18
31,75
29,95
18,24
35,99
33,40
31,89
18,97
35,99
33,40
31,89
18,98
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,66
36,97
33,25
34,97
18,97
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.1

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

30.1

Мільярди
Найдорожчий бізнес у світі
Apple – $612,00 млрд
Facebook – $226,74 млрд
McDonald's – $154,92 млрд
Nike – $83,7 млрд
Tesla – $42,6 млрд
Дивись карту супер-компаній
Цінова політика
А що з цінами у листопаді?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Follow за ЗІРКИ
На кого підписатись
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Be Healthy
Скільки потрібно випити води?
Розрахувати
Кількість рідини:
Осіннє чтиво
Обираємо книгу під настрій
Буду читати
Сольник зірки
MARUV
13 листопада / 20:00
Головні концерти листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти