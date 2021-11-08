Окупанти обстріляли газопровід на Луганщині: люди залишилися без тепла

На Луганщині окупанти під час обстрілу пошкодили газопровід високого тиску поблизу села Нижнє.
Про це пише АТ " Луганськгаз ".
Внаслідок обстрілу окупанти пошкодили розподільний газопровід високого тиску діаметром 100 мм, що призвело до виникнення вогняного смолоскипа заввишки кілька метрів.
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"Оперативне перекриття засувок дозволило ліквідувати вогняний стовп і уникнути масштабної пожежі", – йдеться у повідомленні.
Без газопостачання залишилося 773 абоненти у населених пунктах Нижнє та Кримське.
Росія активно використовувала безпілотники для атаки ЗСУ
Використання іноземних БПЛА категорично заборонено як Мінськими домовленостями, так і додатковими заходами щодо посилення режиму припинення вогню від 22.07.20, які системно та грубо порушують окупаційні війська.
6 листопада у напрямку населеного пункту Болотене (22 км на північний схід від Луганська) один БПЛА був збитий українськими підрозділами у безпосередній видимості патруля СММ ОБСЄ.
Крім цього, 7 листопада на напрямках Саханка – Водяне, Пікузи – Гнутове російські окупанти використали ще два безпілотники.
"У всіх випадках ворожі БПЛА були споряджені боєприпасами типу ВОГ-17 (по два), а сьогодні здійснили їх скидання на позиції ЗС України", – йдеться у повідомленні ТКГ.
Там нагадали, що Збройні сили України мають право вести вогонь у відповідь у разі загрози життю та здоров'ю свого військового персоналу та мирних жителів.
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