Окупанти зруйнували будинки мирних жителів на Донбасі. Двоє людей опинилися під завалами (фото)

За інформацією штабу ООС, внаслідок цього обстрілу український військовий – водій санітарної машини отримав поранення

Окупанти обстріляли Невельське / Фото: Колаж: Сьогодні

14 листопада вночі російські найманці з мінометів 120 калібру відкрили вогонь біля Невельського.

Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

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Зруйновано щонайменше чотири приватні будинки, два з них зруйновано повністю. Внаслідок обстрілу двоє людей опинилися під завалами зруйнованих будинків.

"Під час обстрілу в одному з зруйнованих будинків під завалами опинилися люди: 65-річний чоловік і 63-річна жінка. Вибратися з-під уламків їм допомагали рятувальники ДСНС. За щасливим збігом обставин, ніхто з цивільних не постраждав" , – написав Кириленко.