Оккупанты разрушили дома мирных жителей на Донбассе. Два человека оказались под завалами (фото)

По информации штаба ООС, в результате этого обстрела украинский военный – водитель санитарной машины получил ранения

Оккупанты обстреляли Невельское / Фото: Коллаж: Сегодня

14 ноября ночью российские наемники из минометов 120-го калибра открыли огонь возле Невельского.

Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

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Разрушены по меньшей мере четыре частных дома, два из них разрушены полностью. В результате обстрела два человека оказались под завалами разрушенных домов.

"При обстреле в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди: 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Выбраться из-под обломков им помогали спасатели ГСЧС. По счастливому стечению обстоятельств, никто из гражданских не пострадал", – написал Кириленко.