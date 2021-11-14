Оккупанты разрушили дома мирных жителей на Донбассе. Два человека оказались под завалами (фото)

14 ноября ночью российские наемники из минометов 120-го калибра открыли огонь возле Невельского.
Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Разрушены по меньшей мере четыре частных дома, два из них разрушены полностью. В результате обстрела два человека оказались под завалами разрушенных домов.
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"При обстреле в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди: 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Выбраться из-под обломков им помогали спасатели ГСЧС. По счастливому стечению обстоятельств, никто из гражданских не пострадал", – написал Кириленко.