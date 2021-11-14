У зоні ООС окупанти поранили водія-санітара

Станом на 07:00, 14 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це пише прес-служба ООС.
У напрямку Невельського окупанти вели вогонь із мінометів калібру 120 мм.
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"В результаті обстрілу водій-санітар отримав поранення. Пошкоджено два санітарні автомобілі. Воїну надано медичну допомогу", – йдеться у повідомленні.
Його госпіталізували. Стан здоров'я – тяжкий.
Росія активно використовувала безпілотники для атаки ЗСУ
Використання іноземних БПЛА категорично заборонено як Мінськими домовленостями, так і додатковими заходами щодо посилення режиму припинення вогню від 22.07.20, які системно та грубо порушують окупаційні війська.
6 листопада у напрямку населеного пункту Болотене (22 км на північний схід від Луганська) один БПЛА був збитий українськими підрозділами у безпосередній видимості патруля СММ ОБСЄ.
Крім цього, 7 листопада на напрямках Саханка – Водяне, Пікузи – Гнутове російські окупанти використали ще два безпілотники.
"У всіх випадках ворожі БПЛА були споряджені боєприпасами типу ВОГ-17 (по два), а сьогодні здійснили їх скидання на позиції ЗС України", – йдеться у повідомленні ТКГ.
Там нагадали, що Збройні сили України мають право вести вогонь у відповідь у разі загрози життю та здоров'ю свого військового персоналу та мирних жителів.
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