У зоні ООС окупанти поранили водія-санітара

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння

Окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на 07:00, 14 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це пише прес-служба ООС.

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У напрямку Невельського окупанти вели вогонь із мінометів калібру 120 мм.

"В результаті обстрілу водій-санітар отримав поранення. Пошкоджено два санітарні автомобілі. Воїну надано медичну допомогу", – йдеться у повідомленні.

Його госпіталізували. Стан здоров'я – тяжкий.

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Росія активно використовувала безпілотники для атаки ЗСУ

Використання іноземних БПЛА категорично заборонено як Мінськими домовленостями, так і додатковими заходами щодо посилення режиму припинення вогню від 22.07.20, які системно та грубо порушують окупаційні війська.

6 листопада у напрямку населеного пункту Болотене (22 км на північний схід від Луганська) один БПЛА був збитий українськими підрозділами у безпосередній видимості патруля СММ ОБСЄ.

Крім цього, 7 листопада на напрямках Саханка – Водяне, Пікузи – Гнутове російські окупанти використали ще два безпілотники.

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"У всіх випадках ворожі БПЛА були споряджені боєприпасами типу ВОГ-17 (по два), а сьогодні здійснили їх скидання на позиції ЗС України", – йдеться у повідомленні ТКГ.

Там нагадали, що Збройні сили України мають право вести вогонь у відповідь у разі загрози життю та здоров'ю свого військового персоналу та мирних жителів.

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