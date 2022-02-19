Залишилось троє дітей: у мережі показали фото одного із загиблих українських захисників (фото)

19 лютого на Донбасі російські бойовики вбили українського захисника Антона Сидорова. У військового залишилось троє дітей. У мережі опублікували фото чоловіка.
Фото військового у Facebook опублікувала волонтерка Наталія Юсупова.
Деталі
Під час обстрілу бойовиків на сході України загинули 2 військових, ще 4 було поранено. Одним із загиблих був український розвідник, капітан Антон Сидоров. Він служив у 30 ОМБр.
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"Я вам не можу передати наскільки ця людина була благородною, чесною і вихованою. Душа болить. Еліта нації віддає життя у найважчий для країни час", — написала у Facebook волонтерка Наталія Юсупова.
У Сидорова залишилися три доньки – десяти, шести та одного року. Він отримав осколкове поранення в голову, не сумісне з життям.
Загострення на Донбасі
- Вже третій день на Донбасі загострюється ситуація. 18 лютого влада так званих республік "ЛДНР" оголосили про евакуацію жителів регіону до російських міст. Планується, що нібито буде вивезено близько 700 тисяч людей.
- За останньою інформацією, на російській території поблизу пункту пропуску Мар'їнка, неподалік кордону з "ДНР", стоять десятки танків.
- Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай розповів, що у багатьох будинках повністю зруйновані дахи від снарядів, що прилетіли.
- У Міноборони припускають, що посилена військова ескалація може розпочатися найближчими днями. Це пов'язано зі святом, яке відзначають у Росії – Днем захисника вітчизни, 23 лютого.
- За даними української розвідки, до Донецька вже прибули "вагнерівці", які разом із російськими спецслужбами планують провести серію терористичних актів. Зокрема, вони підірвуть житлові будинки, щоб звинуватити у цьому Україну.