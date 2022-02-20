Відключення зв'язку та масові обстріли. Як окупанти лякають мешканців Донбасу (фото, відео)

Російська сторона повідомила, що понад 40 тисяч жителів Донбасу вже прибули у Ростовську область

На Донбасі окупанти влаштовують свавілля. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують нагнітати ситуацію на Донбасі. Більшість росЗМІ поширюють фейкову інформацію про те, що українські військові нібито влаштували масову стрілянину, а також "атакували народну міліцію".

Сайт "Сьогодні" розповість, як Росія лякає жителів Донбасу.

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Військова техніка у Донецьку

У ніч на 20 лютого російські окупанти вивели на вулиці Донецька велику кількість військової техніки. Так, помічені "Урали" з боєзапасом та самохідні гаубиці "Гвоздика".

"Атака" на народну міліцію

У "ЛНР" повідомили про атаку українських військових на "народну міліцію". За словами російських окупантів, нібито є жертви серед цивільних та зруйновані житлові будинки.

"Заплановані" теракти

У "ДНР" заявили, що спецназ МДБ нібито блокував диверсійну групу, яка планувала теракти на газопроводах та електропідстанціях.

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Без зв'язку

Оператор зв'язку "Лугаком" повідомив, що на всій території "ЛНР" може не працювати мобільний зв'язок та інтернет.

Люди евакуювали у Росію

Російська сторона повідомила, що понад 40 тисяч жителів Донбасу вже прибули у Ростовську область. Також у Мережі показали умови, в яких житимуть евакуйовані люди. Їм надали двоярусні ліжка у наметових містечках біля пункту пропуску у РФ.

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Люди з Донбасу приїхали у РФ. Фото: "РІА Мелітополь"

Перший потяг з біженцями

Також у Мережі з'явилося відео, як у Воронеж нібито приїхав перший потяг з біженцями з Донбасу. За словами російської сторони, другий склад ще в дорозі.

Окупанти 136 разів обстріляли Донбас

Минулої доби, 19 лютого, російські окупанти 136 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Четверо військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості та перебувають у лікарнях. Один військовослужбовець отримав бойове травмування.

КПВВ "Щастя" закрили

На Донбасі призупинили роботу контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) "Щастя". Це пов'язано з тим що російські окупанти влаштували масові обстріли.

За добу російські окупанти обстріляли пункт тричі з мінометів та станкових протитанкових гранатометів.

Такі дії ворога ставлять під загрозу життя та здоров'я мирного населення та персоналу, який працює на пункті пропуску. Тому командувач ООС вирішив закрити КПВВ "Щастя" з 08:00 20 лютого на період військової загрози.

ВСУ просить людей не панікувати

Офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан у своєму Telegram-каналі закликав українців зберігати спокій та не панікувати.

"Збройні сили України. Завжди на захисті. Вірте у воїнів, вірте у ЗСУ! Разом переможемо! Слава Україні та її воїнам", – написав Штефан.

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