Приехал за украинской пенсией: СБУ задержала наглого боевика "ЛНР"

В Луганской области Служба безопасности Украины задержала бывшего боевика так называемой "ЛНР". Он пытался оформить украинскую пенсию.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Что известно о злоумышленнике?
По информации СБУ, в ряды боевиков "ЛНР" мужчина вступил в марте 2015 года. Там его назначили в так называемую "4 отдельную мотострелковую бригаду ЛНР", где он занимался обслуживанием вражеской военной техники.
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В результате злоумышленник покинул группировку и скрывался на временно оккупированной территории Луганской области.
Что грозит преступнику?
Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований) УК Украины.
На данный момент решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме того, проверяется информация о причастности злоумышленника к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.
Напомним, ранее боевик так называемой "ЛНР" с автоматом вышел к украинским позициям и сдался военным ВСУ.
Также Служба безопасности Украины разоблачила в рядах полиции Луганской области бывшего боевика незаконного вооруженного формирования "Армия Юго-Востока".