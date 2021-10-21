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Приехал за украинской пенсией: СБУ задержала наглого боевика "ЛНР"

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
21 октября, 12:46
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Он занимался обслуживанием вражеской военной техники. Сейчас злоумышленник находится под стражей
СБУ задержала боевика "ЛНР". Фото: коллаж "Сегодня"
СБУ задержала боевика "ЛНР". Фото: коллаж "Сегодня"

В Луганской области Служба безопасности Украины задержала бывшего боевика так называемой "ЛНР". Он пытался оформить украинскую пенсию.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Что известно о злоумышленнике?

По информации СБУ, в ряды боевиков "ЛНР" мужчина вступил в марте 2015 года. Там его назначили в так называемую "4 отдельную мотострелковую бригаду ЛНР", где он занимался обслуживанием вражеской военной техники.

В результате злоумышленник покинул группировку и скрывался на временно оккупированной территории Луганской области.

Что грозит преступнику?

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований) УК Украины.

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На данный момент решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, проверяется информация о причастности злоумышленника к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.

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Напомним, ранее боевик так называемой "ЛНР" с автоматом вышел к украинским позициям и сдался военным ВСУ.

Также Служба безопасности Украины разоблачила в рядах полиции Луганской области бывшего боевика незаконного вооруженного формирования "Армия Юго-Востока".

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