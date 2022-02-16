Ринат Ахметов в Мариуполе раскрыл свою формулу успеха

По словам предпринимателя, на первое место он всегда ставит любовь

Ринат Ахметов рассказал о своей формуле успеха. Фото: коллаж "Сегодня"

Во время посещения Мариуполя предприниматель, основатель и акционер компании SCM Ринат Ахметов заявил, что его формула успеха состоит из трех составляющих – любить, верить и знать.

Об этом Ахметов сообщил во время посещения самого большого в Украине Центра предоставления админуслуг, который находится в Мариуполе.

Реклама

"Моя формула успеха состоит из трех составляющих – любить, верить и знать. На первое место я всегда ставлю любовь. Дело нужно любить. Когда ты любишь дело, тогда будешь им заниматься 24 часа в сутки. В победу нужно верить. Если ты в победу не веришь, ты никогда не убедишь своих партнеров и коллег, что мы должны идти именно этой дорогой. И знание пути, которое приведет к успеху. Когда знаний нет, любовь и вера помогут приобрести эти знания", – сказал Ахметов.

Ринат Ахметов в Мариуполе: в 100 км от родного Донецка пульс подпрыгнул до 180

Во время посещения Мариуполя предприниматель, основатель и акционер компании SCM Ринат Ахметов рассказал, что из-за волнения в 100 км от родного Донецка у него подпрыгнул пульс до 180. Об этом предприниматель говорил во время посещения предприятий "Азовсталь" и Мариупольского металлургического комбината им. Ильича группы "Метинвест" в Мариуполе.

"Я нахожусь на родной земле. У меня такое волнение. Я вообще очень рад вас видеть. Спасибо вам за возможность, за встречу. Когда ехали из Запорожья, увидели знак "Донецк 100 км". У меня сразу пульс 180, я разволновался. Я очень рад быть здесь", – поделился Ахметов.

Позже Ахметов отметил, что общение с коллективами проходит в такой теплой атмосфере, что волнение проходит.

Реклама

Ринат Ахметов рассказал о своей главной мечте

Во время посещения Мариуполя предприниматель, основатель и акционер компании SCM Ринат Ахметов поделился своей мечтой. Об этом он говорил во время посещения предприятий "Азовстали" и Мариупольского металлургического комбината им. Ильича группы "Метинвест" в Мариуполе.

"Я нахожусь в 120 километрах от родного Донецка. Я не был 8 лет в родном и любимом городе. У меня есть мечта – чтобы на Донбасс-Арене звучал гимн Лиги чемпионов. И чтобы у меня была возможность выступить перед родными болельщиками, перед своими земляками. Счастливый Донецк, счастливый Донбасс может быть только в единой Украине. Спасибо вам и будьте счастливы!" – сказал Ахметов во время встречи с трудовыми коллективами предприятий.

Ранее мы писали: