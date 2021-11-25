"Русский мир": окупанти на Донбасі перетворили депо на цвинтар металобрухту (фото)

У тимчасово окупованому Антрациті в Луганській області вже немає тролейбусної мережі. Усю контактну мережу у місті демонтували із приходом російських окупантів.
Журналіст Денис Казанський показав, до чого призводить життя в "русском мире" і як зараз виглядає цвинтар заліза, який колись був тролейбусним депо.
"Тролейбусне депо Антрацита, наші дні. Колись за "фашистської України" в цьому місті існувало тролейбусне сполучення. Однак, на щастя, "русский мир" звільнив місто від цього пережитку", – підписав фотографії Казанський.
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Він зазначив, що з 2018 року тролейбуси у місті не ходять. На той час, з моменту окупації, через борги комунального підприємства громадян обслуговував лише один ЛАЗ.
Наразі залишки рухомого складу іржавіють у депо, вандали поступово розпилюють транспорт на металобрухт. На кадрах видно, що багато тролейбусів залишилися без коліс, з розбитими вікнами та поламаними кріслами. У деяких салонах навіть "зберігаються" дрова.
Бойовики розгромили ціле село на Донбасі
На Донбасі із прифронтового селища Невельське поїхали майже всі місцеві жителі після того, як бойовики активізували обстріл.
Бойові дії розпочалися в ніч проти 14 листопада. Тоді під час нічного обстрілу було пошкоджено 16 житлових будинків, з них 3 зруйновано повністю. З 14 листопада населений пункт знеструмлено, пошкоджено лінії електропередачі.
Після наступного обстрілу в ніч проти 17 листопада ще 9 будинків мирних жителів було пошкоджено. Більшість пошкоджених будівель міжнародні гуманітарні організації поновили у 2018-2019 роках.