Во временно оккупированном Антраците в Луганской области уже нет троллейбусной сети. Всю контактную сеть в городе демонтировали с приходом российских оккупантов.
Журналист Денис Казанский показал, к чему приводит жизнь в "русском мире" и как сейчас выглядит кладбище железа, которое когда-то было троллейбусным депо.
"Троллейбусное депо Антрацита, наши дни. Когда-то при "фашистской Украине" в этом городе существовало троллейбусное сообщение. Однако, к счастью, "русский мир" освободил город от этого пережитка", – подписал фотографии Казанский.
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Он отметил, что с 2018 года троллейбусы в городе не ходят. К этому времени, с момента оккупации, из-за долгов коммунального предприятия граждан обслуживал только один "ЛАЗ".
Сейчас остатки подвижного состава ржавеют в депо, вандалы постепенно распиливают транспорт на металлолом. На кадрах видно, что многие троллейбусы остались без колес, с разбитыми окнами и поломанными креслами. В некоторых салонах даже "хранятся" дрова.
Боевики разгромили целое село на Донбассе
На Донбассе из прифронтового поселка Невельское уехали почти все местные жители после того, как боевики активизировали обстрелы.
Боевые действия начались в ночь на 14 ноября. Тогда во время ночного обстрела были повреждены 16 жилых домов, из них 3 разрушены полностью. С 14 ноября населенный пункт обесточен, повреждены линии электропередачи.
После следующего обстрела в ночь на 17 ноября еще 9 домов мирных жителей были повреждены. Большинство пострадавших зданий международные гуманитарные организации восстановили в 2018-2019 годах.