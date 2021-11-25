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"Русский мир": оккупанты на Донбассе превратили депо в кладбище металлолома (фото)

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
25 ноября, 12:30
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Из-за оккупантов троллейбусное депо в Антраците прекратило работу – остатки подвижного состава просто ржавеют
Депо в оккупированном Антраците превратился в кладбище металлолома
Депо в оккупированном Антраците превратился в кладбище металлолома / Фото: Коллаж: Сегодня

Во временно оккупированном Антраците в Луганской области уже нет троллейбусной сети. Всю контактную сеть в городе демонтировали с приходом российских оккупантов.

Журналист Денис Казанский показал, к чему приводит жизнь в "русском мире" и как сейчас выглядит кладбище железа, которое когда-то было троллейбусным депо.

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Фото: Дима Ягодкин

"Троллейбусное депо Антрацита, наши дни. Когда-то при "фашистской Украине" в этом городе существовало троллейбусное сообщение. Однако, к счастью, "русский мир" освободил город от этого пережитка", – подписал фотографии Казанский.

Фото: Дима Ягодкин

Он отметил, что с 2018 года троллейбусы в городе не ходят. К этому времени, с момента оккупации, из-за долгов коммунального предприятия граждан обслуживал только один "ЛАЗ".

Фото: Дима Ягодкин

Сейчас остатки подвижного состава ржавеют в депо, вандалы постепенно распиливают транспорт на металлолом. На кадрах видно, что многие троллейбусы остались без колес, с разбитыми окнами и поломанными креслами. В некоторых салонах даже "хранятся" дрова.

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Фото: Дима Ягодкин

Боевики разгромили целое село на Донбассе

На Донбассе из прифронтового поселка Невельское уехали почти все местные жители после того, как боевики активизировали обстрелы.

Боевые действия начались в ночь на 14 ноября. Тогда во время ночного обстрела были повреждены 16 жилых домов, из них 3 разрушены полностью. С 14 ноября населенный пункт обесточен, повреждены линии электропередачи.

После следующего обстрела в ночь на 17 ноября еще 9 домов мирных жителей были повреждены. Большинство пострадавших зданий международные гуманитарные организации восстановили в 2018-2019 годах.

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