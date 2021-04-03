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Вблизи Шумов снова потери – боец ВСУ подорвался на мине

3 апреля, 17:51

Виктория Барановская Виктория Барановская

От полученных травм защитник Украины погиб на месте

В субботу, 3 апреля, на Донбассе на неизвестном минно-взрывном устройстве подорвался боец ВСУ.

Об этом сообщает ОТУ "Север".

"Неподалеку населенного пункта Шумы, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", произошел подрыв на неизвестном минно-взрывном устройстве, в результате которого получил боевое травмирование несовместимое с жизнью военнослужащий Объединенных сил", – говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины и должностные лица воинской части.

Напомним, 26 марта стал самым тяжелым днем за все время подписанного прошлым летом режима прекращения огня. В этот день оккупанты устроили очередное обострение с тяжелыми потерями для украинской армии – четверо погибших и двое раненых.

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Погибших под Шумами могло быть еще больше, если бы молодая врач-реаниматолог Светлана не спасла раненого, вынеся его с поля боя под прицельным пулеметным огнем.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ взрывное устройство потери ВСУ ООС
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