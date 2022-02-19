Знімають усі заощадження? Біля банкоматів у Донецьку знову величезні черги – фото

У Донецьку біля банкоматів знову спостерігаються великі черги. На фото – Привокзальна площа на півночі міста.
Про це повідомляють окупаційні ЗМІ, а саме сайт Донецького агентства новин.
З самого ранку місцеві жителі кинулися знімати свої заощадження. Люди не хочуть залишитися без засобів для існування.
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Така паніка піднялася після заяв "місцевої влади" щодо термінової евакуації населення до Ростовської області.
За інформацією журналістів, на АЗС ситуація поки що спокійна і дефіциту пального немає.
Яка ситуація на Донеччині?
- Біля міста Щастя Луганської області вранці 17 лютого проросійські окупанти обстріляли села Старий Айдар та Лобачове. У. Усіх жителів Щастинської ОТГ попросили не виходити на вулицю, перебувати у приміщеннях та поблизу укриттів.
- Вранці російські окупаційні війська посилили обстріл на Донбасі. Вдарили по Станиці Луганській та околицях. Після обстрілу приблизно о 8:50 снаряди прилетіли до дитячого садка "Казка" на вулиці Піонерській, 22, у Станиці Луганській. У цей час там були діти та співробітники. Як стало відомо, 8 дітей було евакуйовано з дитячого садка. Також поранено 2 жінок та чоловіка – їх госпіталізували.
- Станом на 17 лютого половина Станиці Луганської залишилася без електрики внаслідок масштабного обстрілу російськими окупантами. Місцевих жителів зараз евакуювали в укриття.
Укрзалізниця повідомила про обстріл залізничної станції Кондрашівська-Нова в Луганській області, проте зараз станція та депо продовжують роботу.