Знімають усі заощадження? Біля банкоматів у Донецьку знову величезні черги – фото

На автозаправках поки що ситуація спокійна і дефіциту пального немає

Люди масово знімають готівку / Фото: Колаж: Сьогодні

У Донецьку біля банкоматів знову спостерігаються великі черги. На фото – Привокзальна площа на півночі міста.

Про це повідомляють окупаційні ЗМІ, а саме сайт Донецького агентства новин.

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З самого ранку місцеві жителі кинулися знімати свої заощадження. Люди не хочуть залишитися без засобів для існування.

Місцеві жителі панікують через можливу евакуацію. Фото: ДАН

Така паніка піднялася після заяв "місцевої влади" щодо термінової евакуації населення до Ростовської області.

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Біля банкоматів зібралися сотні людей. Фото: ДАН

За інформацією журналістів, на АЗС ситуація поки що спокійна і дефіциту пального немає.

У деяких банкоматах за ніч скінчилися гроші. Фото: ДАН

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Яка ситуація на Донеччині?