У Донецьку біля банкоматів зібралися величезні черги (фото)

В інтернеті також очевидці зафіксували черги і на АЗС

Донеччани масово знімають готівку / Фото: Колаж: Сьогодні

У Донецьку біля банкоматів зібралися великі черги. Люди масово знімають гроші.

Про це повідомляє Типовий Донецьк в Telegram.

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Біля банкоматів стоять величезні черги

Крім того, в Мережі публікують знімки із чергами на заправку.

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Голова адміністрації міста Ясинувата Дмитро Шевченко заявив, що перші автобуси з евакуйованими громадянами виїжджають із міста сьогодні о 20.00.

Яка ситуація на Донеччині?

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