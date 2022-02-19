Снимают все сбережения? У банкоматов в Донецке снова огромные очереди – фото

На автозаправках пока ситуация спокойная и дефицита топлива нет

Люди массово снимают наличные / Фото: Коллаж: Сегодня

В Донецке около банкоматов снова наблюдаются большие очереди. На фотоснимках – Привокзальная площадь на севере города.

Об этом сообщают оккупационные СМИ, а именно сайт Донецкого агентства новостей.

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С самого утра местные жители ринулись снимать свои накопленные сбережения. Люди не хотят остаться без средств к существованию.

Местные жители паникуют из-за возможной эвакуации. Фото: ДАН

Такая паника поднялась после заявлений "местной власти" о срочной эвакуации населения в Ростовскую область.

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Около банкоматов собрались сотни людей. Фото: ДАН

По информации журналистов, на АЗС ситуация пока спокойная и дефицита топлива нет.

В некоторых банкоматах за ночь закончились деньги. Фото: ДАН

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Какая ситуация на Донбассе?