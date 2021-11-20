Доба на Донбасі: окупанти 17 разів порушили "тишу" та вбили українського військового

Станом на 07:00, 20 листопада, порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано

В зоні ООС вбили українського військового / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 19 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це пише прес-служба ООС.

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Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.

Де стріляли?

В напрямку Мар’їнки окупанти вели вогонь тричі, застосовуючи артилерію калібру 122 мм, міномети калібру 82 мм та 120 мм.

окупанти вели вогонь тричі, застосовуючи артилерію калібру 122 мм, міномети калібру 82 мм та 120 мм. В бік населеного пункту Лопаскине противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм.

противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм. В районі Причепилівки ворожі війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

ворожі війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Біля Новомихайлівки російські найманці обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

російські найманці обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Катеринівки ворог вів обстріл тричі, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

ворог вів обстріл тричі, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. Біля населених пунктів Піски та Шуми противник задіяв станкові протитанкові гранатомети.

противник задіяв станкові протитанкові гранатомети. В напрямку Авдіївки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.

окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм. Неподалік Попасної ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. В районі Новотошківського російські найманці два рази обстрілювали наші позиції, застосовуючи міномети калібру 120 мм та гранатомети різних систем.

російські найманці два рази обстрілювали наші позиції, застосовуючи міномети калібру 120 мм та гранатомети різних систем. В бік Золотого-4 противник застосовував автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

противник застосовував автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю. Збройні формування Російської федерації здійснили обстріл з артилерії калібру 152 мм околиць населеного пункту Нижнє. Втрат серед цивільного населення немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

У зоні ООС затримали окупанта

Українські військовослужбовці, виконуючи бойові завдання в районі проведення ООС затримали на лінії розмежування окупанта.

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Зі спорядженим магазином від автомату Калашникова він рухався в сторону українських позицій. Під час поверхневого огляду військові виявили в окупанта військовий квиток "ЛНР" та тимчасове посвідчення мешканця ОРДЛО.

Після затримання окупанта українські військовослужбовці передали його контррозвідникам Служби безпеки України.

Слідчі СБУ повідомили затриманого про підозру у скоєнні злочинів за:

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ст. 110 ( посягання на територіальну цілісність та недоторканність України );

); ст. 258-3 ( участь у терористичній групі чи терористичній організації );

); ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань );

); 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Продовжуються слідчі дії щодо встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

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