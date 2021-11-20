Доба на Донбасі: окупанти 17 разів порушили "тишу" та вбили українського військового

Минулої доби, 19 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це пише прес-служба ООС.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.
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Де стріляли?
- В напрямку Мар’їнки окупанти вели вогонь тричі, застосовуючи артилерію калібру 122 мм, міномети калібру 82 мм та 120 мм.
- В бік населеного пункту Лопаскине противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм.
- В районі Причепилівки ворожі війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
- Біля Новомихайлівки російські найманці обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
- Поблизу Катеринівки ворог вів обстріл тричі, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
- Біля населених пунктів Піски та Шуми противник задіяв станкові протитанкові гранатомети.
- В напрямку Авдіївки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.
- Неподалік Попасної ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
- В районі Новотошківського російські найманці два рази обстрілювали наші позиції, застосовуючи міномети калібру 120 мм та гранатомети різних систем.
- В бік Золотого-4 противник застосовував автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.
- Збройні формування Російської федерації здійснили обстріл з артилерії калібру 152 мм околиць населеного пункту Нижнє. Втрат серед цивільного населення немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
У зоні ООС затримали окупанта
Українські військовослужбовці, виконуючи бойові завдання в районі проведення ООС затримали на лінії розмежування окупанта.
Зі спорядженим магазином від автомату Калашникова він рухався в сторону українських позицій. Під час поверхневого огляду військові виявили в окупанта військовий квиток "ЛНР" та тимчасове посвідчення мешканця ОРДЛО.
Після затримання окупанта українські військовослужбовці передали його контррозвідникам Служби безпеки України.
Слідчі СБУ повідомили затриманого про підозру у скоєнні злочинів за:
- ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);
- ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);
- ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань);
- 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про обрання судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Продовжуються слідчі дії щодо встановлення всіх обставин протиправної діяльності.
Раніше ми писали:
- У Донецькій області 12 листопада загинули підполковник Прусов Руслан Халілович та майстер-сержант Федосєєв Вадим Вікторович.
- У зоні проведення ООС від кульового поранення загинула молодший сержант 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Тетяна Алхімова. Захисниці України родом із Херсонської області було лише 24 роки.