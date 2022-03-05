У Новопскові люди беззбройними вийшли зупиняти окупантів: ті відкрили вогонь

Внаслідок обстрілу є троє постраждалих. Усі вони перебувають у лікарні

Окупанти почали стріляти по обеззброєному населенню / Колаж "Сьогодні"

У селищі Новопсков Луганської області мирні люди намагалися зупинити окупантів, проте російські військові відкрили вогонь.

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

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Усього постраждали троє людей.

"Новопсков. Люди намагалися зупинити росіян, ті відкрили вогонь по обеззброєному населенню. Троє постраждалих, усі в лікарні. Ми захищаємося від справжніх звірів! Їм байдуже, хто навпаки, ворог зовсім не має здорового глузду та жалості. Бережіть себе!", – йдеться у повідомленні.

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