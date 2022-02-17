У Станиці Луганській окупанти обстріляли садок: там були діти

У Станиці Луганській обстріляли садок, де були діти. Фото: Telegram-канал Анатолія Штірліца

У Станиці Луганській обстріляли садок, де були діти. Фото: Telegram-канал Анатолія Штірліца

У Станиці Луганській обстріляли садок, де були діти. Фото: Telegram-канал Анатолія Штірліца

У Станиці Луганській обстріляли садок, де були діти. Фото: Telegram-канал Анатолія Штірліца

У Станиці Луганській обстріляли садок, де були діти. Фото: Telegram-канал Анатолія Штірліца

У Станиці Луганській обстріляли садок, де були діти. Фото: Telegram-канал Анатолія Штірліца

У Станиці Луганській обстріляли садок, де були діти. Фото: Telegram-канал Анатолія Штірліца

У Станиці Луганській обстріляли садок, де були діти. Фото: Telegram-канал Анатолія Штірліца

У Станиці Луганській обстріляли садок, де були діти. Фото: Telegram-канал Анатолія Штірліца

У Станиці Луганській обстріляли садок, де були діти. Фото: Telegram-канал Анатолія Штірліца