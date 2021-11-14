В зоне ООС оккупанты ранили водителя-санитара

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение

Оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на 07:00, 14 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом пишет пресс-служба ООС.

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В направлении Невельского оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм.

"В результате обстрела водитель-санитар получил ранения. Повреждены два санитарных автомобиля. Воину оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Его госпитализировали. Состояние здоровья – тяжелое.

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Использование иностранных БПЛА категорически запрещено как Минскими договоренностями, так и дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22.07.20, которые системно и грубо нарушают оккупационные войска.

6 ноября в направлении населенного пункта Болотенное (22 км северо-восточнее Луганска) один БПЛА был сбит украинскими подразделениями в непосредственной видимости патруля СММ ОБСЕ.

Кроме этого, 7 ноября на направлениях Саханка – Водяное, Пикузы – Гнутово российские оккупанты использовали еще два беспилотника.

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"Во всех случаях вражеские БПЛА были снаряжены боеприпасами типа ВОГ-17 (по два), а сегодня (в воскресенье, 7 ноября) совершили их сброс на позиции ВС Украины", – говорится в сообщении ТКГ.

Там напомнили, что Вооруженные силы Украины имеют право вести ответный огонь в случае угрозы жизни и здоровью своего военного персонала и мирных жителей.

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