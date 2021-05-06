ВСУ опять несут потери на Донбассе – один боец погиб, другой тяжело ранен

Враг в очередной раз нарушил перемирие – на этот раз под Новотроицким обстреляли из ручных противотанковых гранатометов

Фото: 93-тья ОМБр Холодный Яр

В результате обстрела позиций Объединенных сил на Донбассе украинские защитники снова понесли потери – 6 мая погиб один боец, а другой был тяжело.

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Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

6 мая велся прицельный обстрел украинских позиций из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия под Новотроицким.

В результате один из военных получил пулевое ранение – его жизнь спасти не удалось. Другой получил осколочное ранение – ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь. Он находится в тяжелом состоянии.

Украинские военнослужащие открывали огонь в ответ на обстрелы.

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"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", – отметили в ООС.

Напомним, 27 апреля на Донбассе подорвался автомобиль украинской армии, в результате погиб боец, еще трое получили ранения.

А перед тем на Донбассе другой боец был ранен после обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации.

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