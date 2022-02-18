Вибух у Донецьку: з'явилися перші подробиці

МНС Донецька їдуть до місця вибуху, який стався зовсім недавно. "Народна міліція" так званої "ДНР" заявляє, що біля Будинку уряду вибухнув автомобіль.
Про це повідомляє Mash у Telegram.
На місце вибуху вже прибули журналісти, які повідомляють, що підірваний у донецької адміністрації автомобіль – УАЗік захисного забарвлення.
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Перші кадри з місця події:
Як пишуть російські ЗМІ, на військовому автомобілі УАЗ-469 зазвичай пересувався начальник "народної міліції" так званої "ДНР" генерал-майор Денис Сіненко.
Нагадаємо, у центрі Донецька прогримів потужний вибух. Як повідомляють російські ЗМІ, за кілька десятків метрів від будівлі "уряду ДНР". Місцеві донеччани підтвердили кореспонденту "Сьогодні", що чули звук вибуху.
У "ЛНР" та "ДНР" закликали жителів Донбасу їхати до Росії
Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник слідом за Денисом Пушиліним також закликав жителів Донбасу виїхати до Росії. Крім того, Пасічник закликав чоловіків брати в руки зброю.
Важливо, що причин для евакуації населення немає, тому що ніхто не планував наступати. МЗС України спростувало дані про наступальні операції або диверсії ЗСУ на хімвиробництві: Київ не проводить і не планує таких дій на Донбасі.