Вибух у Донецьку: з'явилися перші подробиці

Повідомляють, що підірваний у донецької адміністрації автомобіль – УАЗік захисного забарвлення

На місці НП працюють рятувальники та представники ЗМІ / Фото: Колаж: Сьогодні

МНС Донецька їдуть до місця вибуху, який стався зовсім недавно. "Народна міліція" так званої "ДНР" заявляє, що біля Будинку уряду вибухнув автомобіль.

Про це повідомляє Mash у Telegram.

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На місце вибуху вже прибули журналісти, які повідомляють, що підірваний у донецької адміністрації автомобіль – УАЗік захисного забарвлення.

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Перші кадри з місця події:

Як пишуть російські ЗМІ, на військовому автомобілі УАЗ-469 зазвичай пересувався начальник "народної міліції" так званої "ДНР" генерал-майор Денис Сіненко.

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Так зараз виглядає місце НП. Фото: Інсайдер UA/Telegram

Нагадаємо, у центрі Донецька прогримів потужний вибух. Як повідомляють російські ЗМІ, за кілька десятків метрів від будівлі "уряду ДНР". Місцеві донеччани підтвердили кореспонденту "Сьогодні", що чули звук вибуху.

У "ЛНР" та "ДНР" закликали жителів Донбасу їхати до Росії

Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник слідом за Денисом Пушиліним також закликав жителів Донбасу виїхати до Росії. Крім того, Пасічник закликав чоловіків брати в руки зброю.

Важливо, що причин для евакуації населення немає, тому що ніхто не планував наступати. МЗС України спростувало дані про наступальні операції або диверсії ЗСУ на хімвиробництві: Київ не проводить і не планує таких дій на Донбасі.

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