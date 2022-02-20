Вибухів більше, але евакуюватися мешканці не поспішають. Що зараз відбувається у Донецьку

У Донецьку продовжується евакуація мирних жителів, проте далеко не всі українці хочуть їхати з рідного міста

Яка ситуація зараз у Донецьку / Фото: Колаж: Сьогодні

Жителі тимчасово окупованого Донецька дедалі частіше чують звуки вибухів. Бойовики пропонують жителям міста евакуюватися, але роблять це далеко це не всі.

Про це сайту "Сьогодні" розповіла місцева мешканка.

Реклама

"Евакуація запропонована, йде, але, наприклад я з сім'єю, навіть за наявності житла в Росії, вирішила залишитися і перечекати. Так само вирішили багато моїх знайомих. Поїхав лише один приятель, який при солідних грошах", – сказала жінка.

Жителька Донецька уточнила, що містом ходить транспорт, але рідше, ніж зазвичай.

"Бачу з вікна як їде трамвай із людьми. Чула, що на околицях транспорт у дефіциті, там обстрілюють. У місті закриті школи та садочки. Магазини, ринки та лікарні працюють", – додала вона.

Що відомо про евакуацію?