Вибухів більше, але евакуюватися мешканці не поспішають. Що зараз відбувається у Донецьку

Жителі тимчасово окупованого Донецька дедалі частіше чують звуки вибухів. Бойовики пропонують жителям міста евакуюватися, але роблять це далеко це не всі.
Про це сайту "Сьогодні" розповіла місцева мешканка.
"Евакуація запропонована, йде, але, наприклад я з сім'єю, навіть за наявності житла в Росії, вирішила залишитися і перечекати. Так само вирішили багато моїх знайомих. Поїхав лише один приятель, який при солідних грошах", – сказала жінка.
Жителька Донецька уточнила, що містом ходить транспорт, але рідше, ніж зазвичай.
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"Бачу з вікна як їде трамвай із людьми. Чула, що на околицях транспорт у дефіциті, там обстрілюють. У місті закриті школи та садочки. Магазини, ринки та лікарні працюють", – додала вона.
Що відомо про евакуацію?
- 18 лютого влада так званих республік "ЛДНР" оголосила про евакуацію жителів регіону до російських міст . Планується, що нібито буде вивезено близько 700 тисяч людей.
- Проте цього ж дня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, нібито у Кремлі нічого не знають про евакуацію з Донбасу і про те, що зараз там відбувається.
- Після цього у Донецьку біля банкоматів утворилися великі черги. З самого ранку місцеві жителі кинулися знімати свої заощадження. Люди не хочуть залишитися без засобів для існування.
- Ми дізналися, як на окупованих територіях оголошують про евакуацію. У Кіровському районі окупованого Донецька бойовики їздять пожежною машиною, а з гучномовців звучать оголошення.
- Жителям Донбасу, яких евакуювали до Росії, ніяк не можуть надати житло та нормальні умови для проживання. Людям доводиться стояти у довгих чергах, але потім їм кажуть, що місць немає.