Загострення на Донбасі. Як окупанти оголошують про евакуацію – ексклюзив

В ОРДЛО 18 лютого російські найманці оголосили евакуацію мирного населення до РФ

Окупанти продовжують загострювати ситуацію в ОРДЛО / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кіровському районі окупованого Донецька бойовики їздять на пожежній машині та оголошують про евакуацію.

Про це повідомили "Сьогодні" місцеві жителі.

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Жителям сказали, що проводиться евакуація по вулиці Павла Колодіна, 1. Потім назвали телефон гарячої лінії. Деякі люди після цього повідомлення залишили свої будинки.

Як стало відомо, евакуація проходить за бажанням.

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Нагадаємо, що вчора, 18 лютого, у місті після оголошення про евакуацію жінок та дітей спрацювала сирена громадянської оборони.

Евакуація

У п'ятницю, 18 лютого, ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив про масову евакуацію жителів "республіки" до Росії.

"Сьогодні, 18 лютого, організовано масовий централізований виїзд населення до Російської Федерації. Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку. За домовленістю з керівництвом Російської Федерації у Ростовській області готові місця прийому та розміщення наших громадян. Евакуйовані будуть забезпечені всім необхідним. Для швидкого переходу на пункти пропуску створено всі умови" , – повідомив Пушилін.

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Він також додав, що керівникам підприємств та установ необхідно організувати виїзд сімей співробітників, а штабам територіальної оборони забезпечити транспорт для евакуації мирного населення.

Слідом за Пушиліним ватажок т.зв. "ЛНР" Леонід Пасічник також оголосив про евакуацію населення на територію Росії.

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