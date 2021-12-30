Бьет мать, а полиция бездействует. В Харькове мужчина пожаловался на издевательства отца (видео)

По словам местного жителя, у его мамы перелом носа, ноги, многочисленные синяки и ушибы

В Харькове мужчина пожаловался на избиения своего отца. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове мужчина пожаловался на своего отца и бездействие полиции. По словам местного жителя, его отец постоянно издевается над ним и избивает маму.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Ху***й Харьков".

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По словам жителя Харькова, его отец на постоянной основе издевается над ним и его мамой – оскорбляет, упрекает и угрожает. Кроме того, мужчина якобы нанес своей жене телесные повреждения: перелом носа, ноги, многочисленные синяки и ушибы, а на днях он нанес два удара по голове кулаком.

"Вызвали полицию, они просто провели беседу и пригрозили мне сроком, если я при защите как-то ему нанесу вред. Судмедэкспертиза отказалась снимать побои, так как отсутствуют синяки, почти вся опухшая левая часть лица была просто "незамеченная", со словами никаких побоев нет, экспертизу складывать нет из чего", – заявил мужчина.

Мужчина отметил, что он также попросил правоохранителей оформить временное задержание отца на 10 суток, но заявка была отклонена.

"Аргументируя это тем, что это можно сделать только если мы снимем побои", – добавил харьковчанин.

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