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Части автомобилей разбросало вокруг: подробности смертельного ДТП в Харькове (фото, видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
27 октября, 03:40
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Виновнику ДТП, 16-летнему подростку, автомобиль на днях подарили родители
В результате аварии есть погибший и пострадавшие/Коллаж: Сегодня
В результате аварии есть погибший и пострадавшие/Коллаж: Сегодня

Во вторник, 26 октября, около 20:45 в Харькове произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. На перекрестке улиц Гагарина и Одесская автомобиль Infiniti на скорости более 100 км/ч столкнулся с Chevrolet.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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Как произошло ДТП?

Выясняя обстоятельства инцидента, правоохранители пришли к выводу, что водитель Infiniti пересек перекресток, нарушив правила дорожного движения — проехал на красный сигнал светофора. Таким образом протаранил автомобиль Chevrolet. Удар был такой силы, что оба автомобиля буквально разорвало на части. На месте инцидента работало несколько бригад скорой помощи.

Свидетелями инцидента было много людей, которые были рядом/Фото: Telegram: Харьков 1654
Свидетелями инцидента было много людей, которые были рядом/Фото: Telegram: Харьков 1654

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Удар был такой мощный, что части автомобилей разлетелись вокруг/Фото: Telegram: Харьков 1654
Удар был такой мощный, что части автомобилей разлетелись вокруг/Фото: Telegram: Харьков 1654

Пострадавшие в аварии

Водитель автомобиля Chevrolet погиб на месте ДТП. Водителя и двух пассажиров Infiniti госпитализировали с травмами. Личности всех участников аварии устанавливаются.

От полученных травм водитель Chevrolet скончался на месте/Видео: Telegram: Харьков Life

Виновник ДТП

Известно, что за рулем Infiniti был подросток 2005 года рождения, которого характеризуют, как яркого представителя "золотой молодежи" Харькова. Автомобиль, на котором он ехал, ему недавно подарили родители, которые сразу после инцидента заявили в полицию об угоне транспортного средства.

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Водитель автомобиля Infiniti/Фото: Telegram: Харьков 1654
Водитель автомобиля Infiniti/Фото: Telegram: Харьков 1654

Действия полиции

По факту ДТП открыли производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, что повлекло гибель человека).

"В настоящее время скорость Infiniti устанавливается, но предварительно установлена сотрудниками полиции и следователями — более 100 км/ч", — сообщил заместитель начальника Главного управления полиции в Харьковской области Сергей Чиж.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения — 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования — 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков — 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции — 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе — 6%;
  • пьяное вождение — 5%.

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