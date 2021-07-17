У літньому таборі на Прикарпатті масово отруїлися діти

Фото: УП ТБ

В Івано-Франківській області в літньому таборі, який знаходиться в селі Татарів, сталося масове отруєння дітей, до лікарень госпіталізували сімох неповнолітніх.

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Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Попередній діагноз постраждалих – "гострий гастроентерит", їхній стан оцінюється як легкого та середнього ступеня тяжкості.

Зараз ведеться перевірка за фактом отруєння дітей. На проби взяли готові страви і питну воду, а також проведені змиви на кишкову паличку і патфлору. Наразі з'ясовуються всі обставини події.

Нагадаємо, раніше на Одещині сталося масове отруєння після банкету. П'ятеро осіб заразилися сальмонельозом.

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Крім того, на Львівщині після трапези в ресторані отруїлися 17 осіб, з них шестеро – діти.

Також дивіться в сюжеті "Сьогодні" про те, як в харківському ресторані виявили сальмонельоз та стафілокок: