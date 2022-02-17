Фото дня. В Харьковском экопарке появились редкие животные из Тибета

Животные покрыты толстой золотистой шерстью, а их рога похожи на рога буйвола

В "Фельдман Экопарк" завели такинов. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харьковской области в "Фельдман Экопарк" завезли два самца такинов – напоминающих быков уроженцев Тибета, занесенных в Международную красную книгу.

Об этом сообщил мультикомплекс на своей странице в Facebook.

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Сейчас животные осваиваются в лесном вольере. Как говорят в мультикомплексе, появление в зооколлекции новых неординарных животных не только вызывает интерес посетителей, но и является важной частью глобальной природоохранной деятельности.

"Помимо реабилитации, одно из главных направлений нашей работы – это создание генетически перспективных для размножения групп редких животных. Так сказать, "резервного фонда" для будущего возвращения в природу вымирающих видов. Это очень кропотливый и длительный процесс. Очень важно получить потомство от генетически ценной пары. Обычно мы получаем однополую группу редких животных из одного зоопарка или питомника и ждем, пока из другого подберут партнеров, не состоящих с ними в родстве", – рассказал основатель "Фельдман Экопарка" Александр Фельдман.

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Такины уже осваиваются в "Фельдман Экопарке". Фото: пресс-служба "Фельдман Экопарка"

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Что известно о такинах?

Такины – это парнокопытные млекопитающие из семейства полорогих. Их ближайшие родственники – быки, антилопы, газели, козлы и бараны. Рост взрослой особи в холке – около 100 см, а масса тела достигает 300 кг. Животные покрыты толстой золотистой шерстью, а их рога похожи на рога буйвола.

Такины обитают на Тибете, в Восточных Гималаях, некоторых районах Китая и предпочитают для жизни густые горные заросли. В Украине кроме "Фельдман Экопарк" такины есть только в Николаевском зоопарке.

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