А гроші куди? Харківський "Стоунхендж" знесуть

В Харкові знесуть інсталяцію "Скіфська спадщина". Вона раніше перемогла у конкурсі "Бюджет участі".
Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова.
"Гроші, виділені на проєкт, не освоєні. Я заборонив повністю сплачувати рахунки. Я та моя команда проекту не бачили. Такий Стоунхендж нам не потрібен", – повідомив міський голова.
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Він наголосив, що місце облаштують, коли зрозуміють, що там можна зробити, щоб це справді виглядало красиво та подобалося людям.
Історія появи інсталяції
- Нагадаємо, проєкт "Скіфська спадщина" виграв конкурс на "Бюджет участі".
- За нього дали 751 голос. Загальна вартість проекту – 1 482 680 гривень.
- Автором вказано Євгена Кулика.
- У соцмережах проєкт назвали "харківським Стоунхенджем".
- Мешканці Харкова не дуже оцінили нову споруду. Думки людей розділилися, одні писали, що ціна за такий об'єкт занадто висока і це непорозуміння за 1,5 млн, інші – що "Скіфська спадщина" має жахливий вигляд, а треті ставилися з гумором. Мовляв, це "найсуворіший дитячий майданчик на ХТЗ".
- У міськраді були незадоволені виконаною роботою та заявили, що витрачати бюджет на неї не будуть.