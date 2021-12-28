А гроші куди? Харківський "Стоунхендж" знесуть

Мер Харкова Ігор Терехов дасть розпорядження знести бетонну інсталяцію

У харків'ян бетонні блоки викликали лише подив / Фото: Колаж: Сьогодні

В Харкові знесуть інсталяцію "Скіфська спадщина". Вона раніше перемогла у конкурсі "Бюджет участі".

Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова.

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"Гроші, виділені на проєкт, не освоєні. Я заборонив повністю сплачувати рахунки. Я та моя команда проекту не бачили. Такий Стоунхендж нам не потрібен", – повідомив міський голова.

Він наголосив, що місце облаштують, коли зрозуміють, що там можна зробити, щоб це справді виглядало красиво та подобалося людям.

Історія появи інсталяції

Нагадаємо, проєкт "Скіфська спадщина" виграв конкурс на "Бюджет участі".

За нього дали 751 голос. Загальна вартість проекту – 1 482 680 гривень.

Автором вказано Євгена Кулика.

У соцмережах проєкт назвали "харківським Стоунхенджем".

Мешканці Харкова не дуже оцінили нову споруду. Думки людей розділилися, одні писали, що ціна за такий об'єкт занадто висока і це непорозуміння за 1,5 млн, інші – що "Скіфська спадщина" має жахливий вигляд, а треті ставилися з гумором. Мовляв, це "найсуворіший дитячий майданчик на ХТЗ".

У міськраді були незадоволені виконаною роботою та заявили, що витрачати бюджет на неї не будуть.

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