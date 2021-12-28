А деньги куда? Харьковский "Стоунхендж" снесут

Мэр Харькова Игорь Терехов даст распоряжение снести бетонную инсталляцию

У харьковчан бетонные блоки вызвали лишь недоумение / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове снесут инсталляцию "Скифское наследие". Она ранее победила в конкурсе "Бюджет участия".

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова.

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"Деньги, выделенные на проект, не освоены. Я запретил полностью платить по счетам. Я и моя команда проекта не видели. Такой Стоунхендж нам не нужен", – сообщил городской голова.

Он подчеркнул, что место обустроят, когда поймут, что там можно сделать, чтобы это действительно выглядело красиво и нравилось людям.

История появления инсталляции

Напомним, проект "Скифское наследие" выиграл конкурс на "Бюджет участия".

За него отдали 751 голос. Общая стоимость проекта – 1 482 680 гривен.

Автором указан Евгений Кулик.

В соцсетях проект окрестили "харьковским Стоунхенджем".

Жители Харькова не очень оценили новое сооружение. Мнения людей разделились, одни писали, что цена за такой объект слишком высокая и это "недоразумение за 1,5 млн", другие – что "Скифское наследие" имеет ужасный вид, а третьи относились с юмором. Мол, это "самая суровая детская площадка на ХТЗ".

В горсовете были недовольны выполненной работой и заявили, что тратить бюджет на нее не будут.

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