Катастрофа Ан-26 під Харковом: суд ухвалив рішення щодо генерал-майора Туринського

Екс-начальник Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, генерал-майор Олександр Туринський, якого звинуватить у справі про аварію Ан-26, не зміг поновитися на посаді через суд.
Про це повідомляє Rivne Media.
Деталі
Розгляд позову Туринського продовжується у Рівненському окружному адміністративному суді. Колишній начальник у лютому 2021 року звернувся до суду. Він просив поновлення його на посаді.
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Олександра Туринського звинувачують у неналежному виконанні обов'язків військової служби та військової недбалості.
Раніше ми писали:
- З'явилися записи із чорних ящиків літака Ан-26, який розбився під Чугуєвом у Харківській області
- Помилки виявив екіпаж на етапі зльоту. У ГБР назвали головну причину катастрофи Ан-26 під Чугуєвом.
Олександр Туринський був одним із керівників навчального польоту Ан-26. 25 вересня 2020 року літак зазнав аварії під Чугуєвом.
Що відомо про катастрофу:
- 25 вересня 2020 року біля Чугуєва у Харківській області звалився літак Повітряних сил ЗСУ Ан-26. Жертвами стали 26 військовослужбовців.
- Президент Володимир Зеленський посмертно нагородив курсантів та офіцерів , які загинули у катастрофі
- Генерал-лейтенант Збройних Сил України заявив, що на борту літака було більше людей , ніж належить за інструкцією.
- Колишній голова Харківської ОДА Олексій Кучер звинуватив командувача Повітряних Сил ЗСУ Сергія Дроздова у тому, що той врятував свого сина ціною життя пасажирів та екіпажу літака Ан-26.
- Один з пілотів Ан-26 за день до трагедії дзвонив матері та говорив про несправності літака .
- Основною причиною аварії літака став незаконний дозвіл керівництва на польоти у конвеєрний спосіб.
- У суд передали обвинувальні акти щодо шести колишніх чиновників . Їх звинувачують у порушенні правил підготовки та проведення польотів, а також у недбалому ставленні до військової служби.