Катастрофа Ан-26 під Харковом: суд ухвалив рішення щодо генерал-майора Туринського

Олександра Туринського звинувачують у неналежному виконанні обов'язків військової служби

В авіакатастрофі загинули 26 курсантів та офіцерів. Колаж "Сьогодні"

Екс-начальник Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, генерал-майор Олександр Туринський, якого звинуватить у справі про аварію Ан-26, не зміг поновитися на посаді через суд.

Про це повідомляє Rivne Media.

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Розгляд позову Туринського продовжується у Рівненському окружному адміністративному суді. Колишній начальник у лютому 2021 року звернувся до суду. Він просив поновлення його на посаді.

Олександра Туринського звинувачують у неналежному виконанні обов'язків військової служби та військової недбалості.

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З'явилися записи із чорних ящиків літака Ан-26, який розбився під Чугуєвом у Харківській області

Помилки виявив екіпаж на етапі зльоту. У ГБР назвали головну причину катастрофи Ан-26 під Чугуєвом.

Олександр Туринський був одним із керівників навчального польоту Ан-26. 25 вересня 2020 року літак зазнав аварії під Чугуєвом.

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Що відомо про катастрофу: