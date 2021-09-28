Хто йде в мери Харкова – список кандидатів

У Харкові в жовтні пройдуть вибори мера міста. На цю посаду претендують мінімум сім кандидатів, документи вони зможуть подати до 30 вересня.
Про це повідомляє сайт міської ради Харкова.
У Харківську міську територіальну виборчу комісію надійшли заяви про самовисування на посаду мера міста від:
Костянтина Нємічєва – глави Громадської ради при Харківській державній адміністрації,
Михайла Добкіна – колишнього глави Харківської обладміністрації,
Валерія Говорова – депутата Харківської обласної ради,
Дмитра Мариніна – депутата Харківської міської ради,
Олександра Кондрусіка – підприємця,
Ігоря Теріхова – секретаря Харківської міської ради,
Володимира Плетньова – депутата Харківської міськради від "Партії Шарія".
Кандидатуру Терехова поки ще розглядають, але він вже подав документи. А ось жителю Харкова Віктору Кеммелю вже відмовили в реєстрації через неповний пакет документів.
Вибори відбудуться 31 жовтня 2021 року.
Що кажуть соцопитування
- Більше половини харків'ян (55%) довіряють секретарю міськради Ігорю Терехова, не довіряють йому 29% жителів міста;
- роботу голови Харківської ОДА Айни Тимчук за півроку позитивно оцінили 9%, негативно 27%;
- нардепу Юлії Світличної та бізнесменові Олександру Ярославському довіряють по 38% опитаних, не довіряють 36% і 17% відповідно;
- депутату Олександру Фельдману довіряють 36% респондентів, не довіряють 45%;
- екс-меру Харкова (2006-10 рр.) Михайлу Добкіну довіряють 32%, не довіряють 56%;
- нардепу Євгену Мураєву довіряють 23%, не довіряють 25%;
- екс-голови Харківської ОДА Ігоря Райнін довіряють 6%, не довіряють 24% харків'ян.
Нагадаємо, раніше Терехов сказав, як будуть виглядати трамваї з Харкова.
Крім того, Добкін назвав в.о. мера Харкова Терехова "лохом" – через ролик про храм.