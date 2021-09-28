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Кто идет в мэры Харькова – список кандидатов

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
28 сентября, 14:38
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Одному из кандидатов уже отказали в регистрации из-за неполного пакета документов
Дмитрий Маринин, Михаил Добкин, Константин Немичев
Дмитрий Маринин, Михаил Добкин, Константин Немичев / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове в октябре пройдут выборы мэра города. На эту должность претендуют минимум семь кандидатов, документы они смогут подать до 30 сентября.

Об этом сообщает сайт городского совета Харькова.

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В Харьковскую городскую территориальную избирательную комиссию поступили заявления о самовыдвижении на должность мэра города от:

Константина Немичева – главы Общественного совета при Харьковской государственной администрации,

На фото Константин Немичев
На фото Константин Немичев / Фото: depo.ua

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Михаила Добкина – бывшего главы Харьковской обладминистрации,

На фото Михаил Добкин
На фото Михаил Добкин / Фото: Comments.ua

Валерия Говорова - депутата Харьковского областного совета,

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На фото Валерий Говоров
На фото Валерий Говоров / Фото: My.рейтинги

Дмитрия Маринина – депутата Харьковского городского совета,

На фото Дмитрий Маринин
На фото Дмитрий Маринин / Фото: Первый свободный

Александра Кондрусика – предпринимателя,

На фото Александр Кондрусик
На фото Александр Кондрусик / Фото: Kharkiv Today

Игоря Терихова – секретаря Харьковского городского совета,

На фото Игорь Терехов
На фото Игорь Терехов / Фото: РБК-Украина

Владимира Плетнева – депутата Харьковского горсовета от "Партии Шария".

На фото Владимир Плетнев
На фото Владимир Плетнев / Фото: Uainfo

Кандидатуру Терехова пока еще рассматривают, но он уже подал документы. А вот жителю Харькова Виктору Кеммелю уже отказали в регистрации из-за неполного пакета документов.

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Выборы состоятся 31 октября 2021 года.

Что говорят соцопросы

  • Более половины харьковчан (55%) доверяют секретарю горсовета Игорю Терехову, не доверяют ему 29% жителей города;
  • работу главы Харьковской ОГА Айны Тимчук за полгода положительно оценили 9%, отрицательно 27%;
  • нардепу Юлии Светличной и бизнесмену Александру Ярославскому доверяют по 38% опрошенных, не доверяют 36% и 17% соответственно;
  • депутату Александру Фельдману доверяют 36% респондентов, не доверяют 45%;
  • экс-мэру Харькова (2006-10 гг.) Михаилу Добкину доверяют 32%, не доверяют 56%;
  • нардепу Евгению Мураеву доверяют 23%, не доверяют 25%;
  • экс-главе Харьковской ОГА Игорю Райнину доверяют 6%, не доверяют 24% харьковчан.

Напомним, ранее Терехов сказал, как будут выглядеть трамваи из Харькова.

Кроме того, Добкин назвал и.о. мэра Харькова Терехова "лохом" – из-за ролика о храме.

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