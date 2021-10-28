Справедливо? 16-річному мажору з Харкова обрали запобіжний захід

Він влаштував смертельну ДТП, внаслідок якої загинула одна особа та ще троє постраждали

16-річному мажору обрали запобіжний захід. Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 28 жовтня, у Київському районному суді Харкова обрали запобіжний захід 16-річному Миколі Харківському, який влаштував страшну ДТП. Його заарештували на 60 діб без права на внесення застави.

Про це "Сьогодні" повідомляє з місця події.

Реклама

Деталі запобіжного заходу

Запобіжний захід 16-річному мажору обрали в Київському районному суді Харкова. Його заарештували на 60 діб без права на внесення застави.

Що відомо про ДТП?

Раніше ми писали: