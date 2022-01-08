Погибший в ДТП с Николаем Харьковским был пьян за рулем. Меняет ли это дело?

В Харькове погибший в ДТП с 16-летним водителем Infiniti в момент аварии был пьян. Однако правила движения он не нарушал, так что причиной аварии это быть не могло и, соответственно, на решение суда тоже не повлияет.
Об этом сообщил спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, пишет "Укринформ".
В крови погибшего было 3,65 промилле. Это административное нарушение, но из-за смерти мужчины к ответственности его не привлекут.
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"В его действиях не было нарушений ПДД, которые были бы в причинно-следственной связи с причиной ДТП, что подтверждается выводами автотехнической экспертизы", – сказал Чубенко.
Он добавил, что причиной смерти водителя стали именно травмы жизненно важных органов, а не алкоголь, как об этом ранее заявляла адвокат подозреваемого.
Может ли этим воспользоваться защита подростка?
Чубенко заверил, что следователи собрали достаточную доказательную базу, поэтому на дело это не повлияет. Копы доказали вину подростка в ДТП.
"В ходе проведенных следственных действий мы полностью и всесторонне доказали вину подозреваемого, а также имеем достаточно доказательств, которые предоставим суду", – сказал спикер прокуратуры.
Что известно о ДТП?
- 26 октября около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове столкнулись Chevrolet Aveo и Infiniti. За рулем элитной иномарки был 16-летний парень, который ехал на красный сигнал светофора.
- Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей.
- Водитель автомобиля Chevrolet погиб на месте.
- После ДТП 16-летний водитель и три пассажира Infiniti – двое 19-летних юношей и 16-летняя девушка попали в больницу. Пока водитель-подросток был на госпитализации, он заявил копам, что его авто якобы угнали.
- 28 октября суд арестовал Николая на 60 суток без права внесения залога.
- В конце декабря в Харькове завершилось досудебное расследование по делу о смертельном ДТП.
- 19 января будет подготовительное заседание.
- Дело будет вести "знакомая" подростку судья Татьяна Янцовская, которая ранее уже осудила его условно.