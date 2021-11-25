Міг бути п'яним? У Харкові затримали винуватця смертельної ДТП

Правоохоронці з'ясовують, чи було в організмі чоловіка спиртне або наркотичні речовини

Водій вантажівки мчався на червоний колір світлофора/Колаж: Сьогодні

У Харкові, де сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю трьох легкових автомобілів та двох вантажівок, затримали ймовірного винуватця ДТП.

Про це повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Ірина Антонюк.

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Деталі

Після того, як у Харкові сталася масштабна ДТП, затримали водія вантажного автомобіля. Було встановлено, що чоловік їхав на червоний колір світлофора. Чи був він під впливом алкоголю або наркотиків — з'ясовують.

Що відомо про ДТП

У Харкові на окружній зіткнулися три легкові автомобілі та дві вантажівки. Один з транспортних засобів виявився заблокованим, оскільки на нього перекинулася вантажівка з щебенем.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло у четвер, 25 листопада, о 18:25. Внаслідок аварії одна з вантажівок розчавила таксі. Загинули троє людей — чоловік, жінка та дитина, якій орієнтовно чотири роки. За інформацією медиків, смерть настала внаслідок асфіксії. Крім того, двох постраждалих медики госпіталізували.

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Згодом Харківська обласна прокуратура на своєму каналу в YouTube опублікувала відео з моментом ДТП.

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