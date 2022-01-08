Новий Коля Харківський? Ще один водій показав, як плює на ПДР (відео)

Останнім часом Харківська область здобула погану славу через значну кількість резонансних ДТП

Водій, порушуючи правила ПДР, роз'їжджає вулицями Харкова / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові помітили водія, який порушує правила дорожнього руху. Здається, чоловік цього навіть не приховує.

Відео виклав Telegram-канал "ВЕХА (Харків)".

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"Хороший лайфхак, братики. Подивіться, тут ще горить червоний, тільки спалахнув зелений – ми тікаємо в правий ряд і потім перестроюємось", – каже чоловік в одному з відео.

Потім він уточнив, що просто запізнюється на роботу.

"Якщо затор праворуч, то треба оминати його ліворуч", – сказав водій авто.

Telegram-канал уточнив, що справа Колі Харківського живе, поки є такі "блогери".

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Аварія з мажором із Харкова

26 жовтня близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської у Харкові зіткнулися Chevrolet Aveo та Infiniti. За кермом елітної іномарки був 16-річний парубок, який їхав на червоний сигнал світлофора.

За кермом елітної іномарки був 16-річний парубок, який їхав на червоний сигнал світлофора. Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей . На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги.

. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги. Водій автомобіля "Шевроле" загинув на місці.

Після ДТП 16-річний водій та три пасажири Infiniti – двоє 19-річних юнаків та 16-річна дівчина потрапили до лікарні. Поки водій-підліток був на госпіталізації, він заявив копам, що його авто нібито викрали.

Експертиза показала, що на момент ДТП Infiniti був у справному стані, зокрема гальмівна та рульова системи.

28 жовтня суд заарештував Миколу на 60 діб без права внесення застави.

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