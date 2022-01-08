Новий Коля Харківський? Ще один водій показав, як плює на ПДР (відео)

У Харкові помітили водія, який порушує правила дорожнього руху. Здається, чоловік цього навіть не приховує.
Відео виклав Telegram-канал "ВЕХА (Харків)".
"Хороший лайфхак, братики. Подивіться, тут ще горить червоний, тільки спалахнув зелений – ми тікаємо в правий ряд і потім перестроюємось", – каже чоловік в одному з відео.
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Потім він уточнив, що просто запізнюється на роботу.
"Якщо затор праворуч, то треба оминати його ліворуч", – сказав водій авто.
Telegram-канал уточнив, що справа Колі Харківського живе, поки є такі "блогери".
Аварія з мажором із Харкова
- 26 жовтня близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської у Харкові зіткнулися Chevrolet Aveo та Infiniti. За кермом елітної іномарки був 16-річний парубок, який їхав на червоний сигнал світлофора.
- Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги.
- Водій автомобіля "Шевроле" загинув на місці.
- Після ДТП 16-річний водій та три пасажири Infiniti – двоє 19-річних юнаків та 16-річна дівчина потрапили до лікарні. Поки водій-підліток був на госпіталізації, він заявив копам, що його авто нібито викрали.
- Експертиза показала, що на момент ДТП Infiniti був у справному стані, зокрема гальмівна та рульова системи.
- 28 жовтня суд заарештував Миколу на 60 діб без права внесення застави.
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