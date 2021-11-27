Відвернули яскраві вогні на заправці – адвокат про причину смертельної аварії під Харковом

Захисник 41-річного обвинуваченого у порушенні правил дорожнього руху, яке спричинило загибель трьох чоловік, розповів, що трапилося перед зіткненням за версією водія. Адвокат Андрій Стеценко каже, що увагу чоловіка відвернули яскраві вогні на заправці.
Відео опублікувала ВЕХА (Харків) у Telegram.
"Він повідомив про те, що на тлі цього перехрестя та світлофорного об'єкту знаходиться заправка одного з відомих брендів в Україні, яка має зелено-червоне забарвлення та зливається зі світлофорним об'єктом", – розповів Андрій Стеценко.
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За словами адвоката, цю версію ще перевірятимуть. Водночас захисник зазначив, що, швидше за все, оскаржити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не будуть, але це ще не точно.
Що відомо про ДТП
Водій на фурі, доверху навантаженій макухою, пролетів на червоне світло. Зніс легковик, врізався у вантажівку і перекинувся на таксі. Легковик був буквально роздавлений і ще й засипаний макухою! Усередині, крім шофера, була бабуся із трирічною онучкою. Усі троє загинули. Вже відомо, що водій фури був під впливом наркотиків.
Камери спостереження зафіксували момент страшної аварії. Видно, як фура летить на червоне світло, чіпляє легковик і майже одразу перекидається на бік. Тони макухи засинають таксі, в якому були люди. Рятувальники майже дві години розгрібали завали, щоб дістати постраждалих.
"Машину розчавило повністю. Шансів врятуватися у пасажирів та водія не було", – каже речник держслужби з надзвичайних ситуацій у Харківській області Євген Василенко.
Разом із цим водієм, в аварії постраждали чотири особи. Один – у нейрохірургії – його притиснула купа макухи. Але його життю нічого не загрожує, кажуть медики. Ще біля двох садна їх оглянули і відпустили додому.
Коротко про ДТП:
- У Харкові ввечері 25 листопада окружною дорогою зіткнулися три легкові автомобілі та дві вантажівки. На одну з машин перекинулася вантажівка із щебенем – авто повністю засипало.
- Внаслідок ДТП загинуло троє людей – 49-річний водій таксі, 49-річна жінка та трирічна дівчинка. За інформацією медиків, смерть настала внаслідок задушення. Тобто люди задихнулися під щебенем. Ще двох постраждалих госпіталізували медики.
- Також Харківська обласна прокуратура опублікувала відео із моментом ДТП.