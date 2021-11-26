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Смертельна ДТП із фурою під Харковом: водію повідомили про підозру (фото, відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
26 листопада, 16:57
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Водія вантажівки затримано і згідно з медичним висновком він перебував під наркотою

На Харківщині 49-річному чоловікові, який був винуватцем смертельної ДТП, повідомили про підозру

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури області.

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Що сталося

25 листопада близько 17:30 в районі перехрестя кільцевої дороги та вул. Салтівське шосе сталося зіткнення автомобіля "Шевроле Нубіра" з вантажівкою "МАН" з напівпричепом, який рухався кільцевою дорогою з боку с. Затишшя у напрямку автодороги "Харків-Липці" і перетинало перехрестя на червоний сигнал світлофора.

"Після зіткнення вказаних автівок, вантажівка з напівпричепом перекинулась на лівий борт на зустрічну смугу руху, де на той час перебував автомобіль таксі марки "Рено Логан", – пишуть у повідомленні.



Внаслідок аварії 49-річний водій автомобіля "Рено Логан" та його пасажири – 49-річна жінка та 3-річна дитина – від отриманих травм загинули на місці.

В аварії загинуло троє людей
В аварії загинуло троє людей / Фото: пресс-служба прокуратуры


"Крім того, відбувся контакт вантажівки з напівпричепом та автомобіля "Сузукі СХ4", який у той час також знаходився на зустрічній смузі руху. Механічні ушкодження також отримав транспортний засіб "МАН", який у цей час стояв на забороняючий сигнал світлофора", – додали у прокуратурі.

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Водієві вантажівки повідомили про підозру
Водієві вантажівки повідомили про підозру / Фото: пресс-служба прокуратуры

Що загрожує водієві

Водія вантажівки затримано у порядку ст. 208 КПК України.

"Відповідно до медичного висновку чоловік перебував у стані наркотичного сп’яніння опіатами та каннабіноїдами. 26 листопада 2021 року затриманому повідомлено про підозру", – йдеться у повідомленні.

Винуватцеві загрожує до 12 років в'язниці
Винуватцеві загрожує до 12 років в'язниці / Фото: пресс-служба прокуратуры


Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

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Коротко про ДТП:

  • У Харкові ввечері 25 листопада окружною дорогою зіткнулися три легкові автомобілі та дві вантажівки. На одну з машин перекинулася вантажівка із щебенем – авто повністю засипало.
  • Внаслідок ДТП загинуло троє людей – 49-річний водій таксі, 49-річна жінка та трирічна дівчинка. За інформацією медиків, смерть настала внаслідок задушення. Тобто люди задихнулися під щебенем. Ще двох постраждалих госпіталізували медики.
  • Також Харківська обласна прокуратура опублікувала відео із моментом ДТП.

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