Смертельна ДТП із фурою під Харковом: водію повідомили про підозру (фото, відео)

Водія вантажівки затримано і згідно з медичним висновком він перебував під наркотою

На Харківщині 49-річному чоловікові, який був винуватцем смертельної ДТП, повідомили про підозру

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури області.

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Що сталося

25 листопада близько 17:30 в районі перехрестя кільцевої дороги та вул. Салтівське шосе сталося зіткнення автомобіля "Шевроле Нубіра" з вантажівкою "МАН" з напівпричепом, який рухався кільцевою дорогою з боку с. Затишшя у напрямку автодороги "Харків-Липці" і перетинало перехрестя на червоний сигнал світлофора.



"Після зіткнення вказаних автівок, вантажівка з напівпричепом перекинулась на лівий борт на зустрічну смугу руху, де на той час перебував автомобіль таксі марки "Рено Логан", – пишуть у повідомленні.





Внаслідок аварії 49-річний водій автомобіля "Рено Логан" та його пасажири – 49-річна жінка та 3-річна дитина – від отриманих травм загинули на місці.

В аварії загинуло троє людей / Фото: пресс-служба прокуратуры

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"Крім того, відбувся контакт вантажівки з напівпричепом та автомобіля "Сузукі СХ4", який у той час також знаходився на зустрічній смузі руху. Механічні ушкодження також отримав транспортний засіб "МАН", який у цей час стояв на забороняючий сигнал світлофора", – додали у прокуратурі.

Водієві вантажівки повідомили про підозру / Фото: пресс-служба прокуратуры

Що загрожує водієві

Водія вантажівки затримано у порядку ст. 208 КПК України.



"Відповідно до медичного висновку чоловік перебував у стані наркотичного сп’яніння опіатами та каннабіноїдами. 26 листопада 2021 року затриманому повідомлено про підозру", – йдеться у повідомленні.

Винуватцеві загрожує до 12 років в'язниці / Фото: пресс-служба прокуратуры

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Коротко про ДТП:

У Харкові ввечері 25 листопада окружною дорогою зіткнулися три легкові автомобілі та дві вантажівки . На одну з машин перекинулася вантажівка із щебенем – авто повністю засипало.

. На одну з машин перекинулася вантажівка із щебенем – авто повністю засипало. Внаслідок ДТП загинуло троє людей – 49-річний водій таксі, 49-річна жінка та трирічна дівчинка. За інформацією медиків, смерть настала внаслідок задушення. Тобто люди задихнулися під щебенем. Ще двох постраждалих госпіталізували медики.

– 49-річний водій таксі, 49-річна жінка та трирічна дівчинка. За інформацією медиків, смерть настала внаслідок задушення. Тобто люди задихнулися під щебенем. Ще двох постраждалих госпіталізували медики. Також Харківська обласна прокуратура опублікувала відео із моментом ДТП.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.