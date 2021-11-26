Смертельна ДТП у Харкові. Водій фури зі щебенем був п'яний – нові подробиці

Внаслідок великої аварії одна машина опинилася під купою щебеню – троє людей задихнулися під завалами

У ДТП у Харкові загинули троє людей / Фото: Колаж: Сьогодні

Водій вантажівки MAN, якого звинувачують у ДТП із трьома загиблими у Харкові, справді був у стані алкогольного сп'яніння.

Про це сайту "Сьогодні" розповіли у поліції.

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"Водій дійсно був п'яний. Чи залучався раніше за порушення правил дорожнього руху – такої інформації поки що у нас немає", – спікер поліції Харківської області Олена Баранник.

Водієві вантажівки скоро повідомлять про підозру, зараз він затриманий. Прокуратура проситиме помістити його під варту.

У якому стані постраждалі?

Як повідомляє "Суспільне", стан травмованих у ДТП стабільний. Загалом постраждали п'ятеро людей, але до лікарні потрапили четверо. Двоє з них отримали забої і після огляду поїхали додому, ще двоє людей поки що залишаються в лікарні.

Постраждала жінка перебуває у відділенні нейрохірургії. Водій вантажівки – з раною в області ліктьового суглоба, зараз під охороною поліції.

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Що говорять про водія фури?

У пресслужбі таксі "30-40" "Суспільному" зазначили, що загиблий водій працював у таксі два роки і жодних нарікань до нього не було. Перед виїздом у день трагедії він пройшов медогляд та техогляд машини.

Як покарають винуватця ДТП?

Правоохоронці розслідують аварію за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу – порушення ПДР, що спричинило загибель кількох людей. Максимальна санкція статті – до 10 років позбавлення волі.

Головний підозрюваний зараз – водій вантажівки MAN, який, за даними слідства, їхав на червоний сигнал світлофора. Йому вже готують підозру.

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