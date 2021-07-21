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"Тітка поганому не навчить". У Харкові 7-річна дівчинка курила кальян з дорослими (відео)

21 липня 2021 15:01

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Присутні всіляко заохочували дії дівчинки

Дитині дозволили курити кальян у 7 років. Колаж "Сьогодні"

Дитині дозволили курити кальян у 7 років. Колаж "Сьогодні"

У Харкові жінка знімала, як її 7-річна племінниця курила кальян у компанії родичів. На задньому фоні вона сказала, що це "її школа" і "тьотя поганому не навчить".

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Відео з її сторінки опублікували в Telegram-каналі "Нетиповий Харків", однак зараз цього запису в її профілі немає.

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На записі видно, що гулянка була вночі. Маленька дівчинка курила кальян, а на задньому фоні її всіляко підтримували. При цьому поверх картинки жінка розмістила запис, що батьки дозволили дитині курити.

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Нагадаємо, в Одесі через недбалість батьків померла їхня дочка, а син відстає у розвитку. Подружжя не раз мало проблеми з законом через невиконання батьківських обов'язків.

Крім того, у Черкасах дитина мало не випала з вікна. Мати була на інтимній "роботі" і повернулася під кайфом.

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