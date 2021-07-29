Українська
$ 26,86
31,7
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Убийство девочки под Харьковом. 13-летний подозреваемый убивал щенков и дрался – все подробности трагедии

29 июля 2021 12:13

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Дети жили в одной многоэтажке и постоянно играли вместе, однако о подростке отзываются плохо

Погибшая девочка с рождения знала подозреваемого. Коллаж "Сегодня"

Погибшая девочка с рождения знала подозреваемого. Коллаж "Сегодня"

В поселке Старый Салтов Харьковской области нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третяк со следами изнасилования. Главный подозреваемый – 13-летний сосед и друг ребенка.

Реклама

"Сегодня" собрали все подробности трагедии.

Читайте также: Душили и могли изнасиловать: подробности гибели девочки в Херсонской области (видео)

Ушла на прогулку и не вернулась

Маленькая Мирослава 28 июля не вернулась домой с прогулки. Около 18:00 она возвращалась домой на улицу Некрасова в поселке Старый Салтов, но до дома так и не дошла. Соседи, активисты, полиция после заявления начали искать пропавшую девочку.

Реклама

Мать погибшей Татьяна уточнила, что вечером малышка попросилась играть с подружкой и взяла велосипед. Однако после этого долго не возвращалась.

"А потом пришла подружка и спрашивает: "А Мира будет гулять?". Я говорю: "Она же к тебе пошла", на что Вика ответила, что Мирослава ушла с Богданом", - сказала мать.

В эту же ночь ее нашли мертвой в заброшенном здании. СМИ пишут, что ребенка изнасиловали, однако официального подтверждения пока нет. У нее был ушиб головы и лица.

13-летний подозреваемый – агрессивный подросток

Полицейские установили главного подозреваемого – это 13-летний местный житель. Пока его не задержали, поскольку мальчик несовершеннолетний.

Девочка знала его с самого рождения – они живут в одной многоэтажке. Мальчик постоянно водился с малышами: в компании была Мирослава и ее одноклассница Вика.

В тренде
В Днепре женщину трижды переехал муж на авто – как ее спасали
После ДТП женщину привезли в больницу и прооперировали. Коллаж "Сегодня"
Реклама

"Я даже говорила его матери, чтобы сказала ему играть отдельно, ведь они в разной возрастной категории", - говорит мать Татьяна.

В Telegram-канале "Труха Харьков" пишут, что парня зовут Богдан. Хотя подростку только 13 лет, о нем уже слышали в полиции – ранее он был на слуху из-за живодерства. Еще когда он учился в 4 классе, местные жители говорили, что парень жестоко убил троих щенков – сначала ударил об землю, а потом повесил.

Скриншот публикации. Источник: Труха Харьков

Кроме того, Newsroom сообщает, что Богдан был очень агрессивным ребенком и постоянно дрался с другими детьми.

"Дрался, и кирпичами бил, и палками. Внука моего, Богдана, палкой бил. Внук с улицы пришел, лег и лежит. Я спрашиваю: "Что случилось?". Он отвечает: "Та с тем дурачком лучше не играть". Рассказал, что тот подбежал сзади и ударил палкой – по спине и по голове", – сказала соседка.

Женщина отметила, что подросток живет вместе с мамой, еще у него есть 15-летняя сестра. Мать злоупотребляет алкоголем и бьет старшую дочь, Богдан же был любимчиком. При этом парень тоже бил сестру – 1,5 месяца назад после нападения девушка получила трещину ключицы.

Что говорят в полиции

Реклама

Правоохранители уже начали уголовное производство. Пока полицейские общаются с матерью парня и готовят обращение в суд, чтобы им разрешили допросить подростка и поместить его в приемник-распределитель для детей.

Теперь ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

Напомним, в июне в Тернопольской области исчезли двое 16-летних подростков, которые пошли на ночную рыбалку на Днестр. Тело одного из них спустя несколько дней нашли спасатели.

Мы также писали, что в Днепропетровской области пропал восьмилетний мальчик, который пошел играть на детскую площадку.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Пропавшую под Харьковом девочку нашли мертвой
Пропавшую под Харьковом девочку нашли мертвойХарьков
В Харькове желающие вакцинироваться застряли в очередях. Жарились под солнцем 40 минут
В Харькове желающие вакцинироваться застряли в очередях. Жарились под солнцем 40 минутХарьков
Мертвая кошка, взрывчатка и интимные фото: в Харькове девушку терроризирует неизвестный
Мертвая кошка, взрывчатка и интимные фото: в Харькове девушку терроризирует неизвестныйХарьков
Не вернулась с прогулки. Под Харьковом ищут шестилетнюю девочку (фото)
Не вернулась с прогулки. Под Харьковом ищут шестилетнюю девочку (фото)Харьков
"Тетя плохому не научит". В Харькове 7-летняя девочка курила кальян со взрослыми (видео)Харьков
Украинцы сбегают за город. Жилье возле мегаполисов резко подорожало
Украинцы сбегают за город. Жилье возле мегаполисов резко подорожалоНедвижимость

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять