У Харкові обрали запобіжний захід чоловікові, який кинув гранату у натовп з підлітками

Від вибуху гранати постраждали п'ятеро осіб, в тому числі і підлітки – що говорить про інцидент сам підозрюваний – подробиці

Червонозаводський райсуд Харкова розглянув клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу 29-річному чоловікові, який кинув гранату у людей на проспекті Гагаріна.

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Як повідомляє "Суспільне", підозрюваний з журналістами спілкуватися відмовився, єдине – назвав свій вчинок великою дурістю.

Запальнику пред'явили підозру за двома статтями – "замах на вбивство" і "незаконне поводження зі зброєю". Йому може загрожувати від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

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Нагадаємо, 8 червня між компанією молоді та 29-річним чоловіком стався конфлікт, в ході якого він кинув гранату РГД-5. Від вибуху гранати постраждали п'ятеро людина, від 16 до 33 років. Всі постраждалі з осколковими пораненнями доставлені в медичні установи Харкова.

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Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі чоловік закрився в квартирі і погрожував вибухом.