Русский
$ 27,09
33,02
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Харкова

У Харкові обрали запобіжний захід чоловікові, який кинув гранату у натовп з підлітками

10 червня 2021 15:32

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Від вибуху гранати постраждали п'ятеро осіб, в тому числі і підлітки – що говорить про інцидент сам підозрюваний – подробиці

Червонозаводський райсуд Харкова розглянув клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу 29-річному чоловікові, який кинув гранату у людей на проспекті Гагаріна.

Реклама

Як повідомляє "Суспільне", підозрюваний з журналістами спілкуватися відмовився, єдине – назвав свій вчинок великою дурістю.

Запальнику пред'явили підозру за двома статтями – "замах на вбивство" і "незаконне поводження зі зброєю". Йому може загрожувати від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Читайте також: Вибух гранати у Харкові. Підозрюваний напередодні побив і вигнав свою бабусю (відео)

Євро-2021
В Одесі підпалили прапор на честь загиблих патріотів – фото

Нагадаємо, 8 червня між компанією молоді та 29-річним чоловіком стався конфлікт, в ході якого він кинув гранату РГД-5. Від вибуху гранати постраждали п'ятеро людина, від 16 до 33 років. Всі постраждалі з осколковими пораненнями доставлені в медичні установи Харкова.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі чоловік закрився в квартирі і погрожував вибухом.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Сперечалися під кіоском, підірвали гранату – п'ятеро у лікарні. Відео моменту вибуху
Сперечалися під кіоском, підірвали гранату – п'ятеро у лікарні. Відео моменту вибухуХарків
У Харкові сварка експодружжя ледь не закінчилася смертю дитини (відео)
У Харкові сварка експодружжя ледь не закінчилася смертю дитини (відео)Харків
У Харкові дитина померла через апендицит: сказала, що вже не болить, і заснула
У Харкові дитина померла через апендицит: сказала, що вже не болить, і заснулаХарків
В Україні війна, а чоловік у Москві: що відомо про дівчину, яка назвала військових тварюками
В Україні війна, а чоловік у Москві: що відомо про дівчину, яка назвала військових тварюкамиУкраїна
"Ненавиджу цих тварюк, обригані виродки": українка принизила українських військових (відео)Україна
У Харкові дорожники кладуть асфальт прямо під зливою (відео)
У Харкові дорожники кладуть асфальт прямо під зливою (відео)Харків

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти