В Харькове избрали нового главу облсовета

Егорова-Луценко работала первым заместителем экс-главы Харьковской ОГА Алексея Кучера

Новоизбранный глава ХОГА победила во время тайного голосования / Фото: коллаж "Сегодня"

Депутаты Харьковского областного совета избрали нового главу – им стала депутат от "Слуги народа" Татьяна Егорова-Луценко.

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Об этом сообщает "Сегодня".

Кто возглавил облсовет?

С 3 августа 2020 года по апрель 2021 года Татьяна Егорова-Луценко работала в должности первого заместителя главы Харьковской ОГА Алексея Кучера.

Татьяне Егоровой-Луценко 37 лет. Кандидат наук. Работала юристом в частной компании и государственных учреждениях, начальницей Лозовского городского управления юстиции Харьковской области.

Она принимала участие в промежуточных выборах в Верховную Раду в 179 округе в качестве самовыдвиженца. В 2015 году баллотировалась в депутаты облсовета по округу №33, в Лозовской горсовет и Лозовской райсовет от "Радикальной партии Олега Ляшко".

Почему уволили Товмасяна?

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В этот же день с этой должности уволили Артура Товмасяна, подозреваемого во взяточничестве.

Уйти с должности Артур Товмасян решил после скандала с взяткой. Его – вместе с двумя сообщниками – подозревают в вымогательстве денег у директора одного из подчиненных облсовету коммунальных предприятий. Речь идет о 1 млн и 50 тысячах гривен.

После объявления о подозрении 4 августа Артура Товмасяна исключили из фракции "Слуга народа". А сам Товмасян заявляет о невиновности. Заявил, что свое имя будет защищать в суде, а не прикрываться должностями и политической принадлежности. Впрочем полномочия депутата облсовета по собственной инициативе пока не прекращает.

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