У Харкові дитина спала на підлозі та їла у сусідів: де були батьки (фото)

Хлопчика тимчасово вилучили з сім'ї та доставили до дитячої лікарні

У Харкові знайшли дитину, яка жила в поганих умовах. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові в Новобаварському районі інспектори ювенальної превенції виявили в одній із квартир хлопчика, який жив у жахливих умовах. У приміщенні було холодно, брудно та безладдя.

Про це повідомляють "Харківські вісті".

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В яких умовах жила дитина?

Як стало відомо, у будинку не було їжі та ліжка для дитини, тож 12-річний хлопчик спав на підлозі на ватяній ковдрі.

Підгодовувала дитину сусідка, а в цей час її мати пиячила по знайомих.

Що зараз із хлопчиком?

Дитину тимчасово вилучили із сім'ї та доставили до дитячої лікарні для медичного обстеження.

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Інспектори ювенальної превенції склали два адміністративні протоколи щодо матері хлопчика.

Хлопчик жив у поганих умовах. Фото: "Харьковские известия"

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Жили в пекельних умовах: в Одесі врятували двох маленьких дівчаток

В Одесі у Суворовському районі із сім'ї забрали двох малюків – 5 років та 7 місяців. Діти жили в нелюдських умовах із асоціальними батьками. Про це повідомила начальник служби у справах дітей Одеської міської ради Юлія Нікандрова.

Як стало відомо, сигнал надійшов від сусідів. За інформацією людей, діти проживають у нелюдських умовах із асоціальними батьками. Інформація підтвердилася після того, як на адресу виїхали співробітники соціальних служб.

Дві дівчинки (5 років та 7 місяців) жили з асоціалами.

"Півдня мати водила за носа співробітників служби, розповідаючи, що пішла з дітьми у справах. Потім їй набридло брехати і в телефонній бесіді вона зізналася, що перебуває вдома разом з дітьми та співмешканцем. Молодшу дівчинку мати з травня місяця так і не зареєструвала. Вдома – пекло. Свій спосіб життя люди вважають нормальним", – розповіла Нікандрова.

В результаті дітей забрали з сім'ї, оскільки такі умови є прямою загрозою їхньому життю та здоров'ю.

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