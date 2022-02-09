В Харькове ребенок спал на полу и ел у соседей: где были родители (фото)

Мальчика временно изъяли из семьи и доставили в детскую больницу

В Харькове нашли ребенка, который жил в плохих условиях. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове в Новобаварском районе инспекторы ювенальной превенции обнаружили в одной из квартир мальчика, который жил в ужасных условиях. В помещении было холодно, грязно и беспорядок.

Об этом сообщают "Харьковские известия".

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В каких условиях жил ребенок?

Как стало известно, в доме не было еды и кровати для ребенка, поэтому 12-летний мальчик спал на полу на ватном одеяле.

Подкармливала ребенка соседка, а в это время его мать пьянствовала по знакомым.

Что сейчас с мальчиком?

Ребенка временно изъяли из семьи и доставили в детскую больницу для медицинского обследования.

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Инспекторы ювенальной превенции составили два административных протокола в отношении матери мальчика.

Мальчик жил в плохих условиях. Фото: "Харьковские известия"

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Жили в адских условиях: в Одессе спасли двух маленьких девочек

В Одессе в Сувороском районе из семьи забрали двоих малышей – 5 лет и 7 месяцев. Дети жили в нечеловеческих условиях с асоциальными родителями. Об этом сообщила начальник службы по делам детей Одесского городского совета Юлия Никандрова.

Как стало известно, сигнал поступил от соседей. По информации людей, дети проживают в нечеловеческих условиях с асоциальными родителями. Информация подтвердилась после того, как по адресу выехали сотрудники социальных служб.

Две девочки (5 лет и 7 месяцев) жили с ассоциалами.

"Полдня мать водила за нос сотрудников службы, рассказывая, что ушла с детьми по делам. Потом ей надоело врать и в телефонной беседе она призналась, что находится дома вместе с детьми и сожителем. Младшую девочку мать с мая месяца так и не зарегистрировала. Дома – адище. Свой образ жизни люди считают нормальным", – рассказала Никандрова.

В результате детей забрали из семьи, так как такие условия являются прямой угрозой их жизни и здоровью.

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