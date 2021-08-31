У Харкові породистих цуценят викинули з 4 поверху. Як покарають шкуродерів (відео)

Після традегіі місцеві жителі бачили на балконі матір цуценят, яка шукала загиблих малюків

З балкона викинули цуценят. Колаж "Сьогодні"

У Харкові п'ятьох цуценят породи шпіц викинули з балкона четвертого поверху, усі вони загинули. Поліція вже знайшла власників і почала перевірку.

Про це сайту "Сьогодні" повідомили в поліції Харкова.

Трагедія трапилася на вулиці Полтавський Шлях в обід 30 серпня. До правоохоронців звернулася перехожа і заявила, що невідомі викинули тварин з балкона.

Відео 18 +!

Слідчі встановили господарів тварин і допитали свідків. Дані внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "жорстоке поводження з тваринами". Винним загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

У Мережі місцеві жителі пишуть, що в квартирі, звідки викинули цуценят, проживала сім'я іноземців з дитиною, можливо, це зробила дитина. Також зазначають, що власники розводили собак і продавали, на балконі залишилася доросла мати загиблих, вона шукала цуценят.

На балконі залишився дорослий шпіц. Скріншот з відео

Покарання за жорстоке поводження з тваринами

За жорстоке поводження з твариною законом передбачена кримінальна чи адміністративна відповідальність.

адміністративна – знущання, які завдали тварині фізичного болю, але не призвели до тілесних ушкоджень чи загибелі; залишення тварин напризволяще, порушення правил утримання.

Покарання – штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини, якщо її перебування у власника небезпечне для життя або здоров'я.

Кримінальна – умисне жорстоке поводження, що призвело до каліцтва чи загибелі тварини; нацьковування тварин один на одну; заклики до жорстокого поводження з тваринами.

Покарання:

штраф від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років.

Ті ж дії, вчинені у присутності дитини, – обмеження волі на строк від 3 до 5 років або від 3 до 5 років позбавлення волі.

Дії, вчинені з особливою жорстокістю або в присутності дитини, або з двома і більше тваринами, або повторно, або групою осіб – караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, раніше в Житомирі місцевий житель викинув цуценя з третього поверху. Тварину намагалися врятувати ветеринари, але вона загинула.

Крім того, у Чернівцях хлопець стріляв по бездомних собаках зі зброї.