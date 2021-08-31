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В Харькове породистых щенков выбросили с 4 этажа. Как накажут живодеров (видео)

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
31 августа, 16:45
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После традегии местные жители видели на балконе мать щенков, которая искала погибших малышей
Из балкона выбросили щенков. Коллаж "Сегодня"
Из балкона выбросили щенков. Коллаж "Сегодня"

В Харькове пятерых щенков породы шпиц выбросили с балкона четвертого этажа, все они погибли. Полиция уже нашла владельцев и начала проверку.

Об этом сайту "Сегодня" сообщили в полиции Харькова.

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Трагедия случилась на улице Полтавский Шлях в обед 30 августа. К правоохранителям обратилась прохожая и заявила, что неизвестные выбросили животных с балкона.

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Следователи установили хозяев животных и допросили свидетелей. Данные внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "жестокое обращение с животными". Виновным грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

В Сети местные жители пишут, что в квартире, откуда выбросили щенков, проживала семья иностранцев с ребенком, возможно, это сделал ребенок. Также отмечают, что владельцы разводили собак и продавали, на балконе осталась взрослая мать погибших, она искала щенков.

На балконе остался взрослый шпиц. Скриншот из видео

Наказание за жестокое обращение с животными

За жестокое обращение с животным законом предусмотрена криминальная или административная ответственность.

  • Административная - издевательства, причинившие животному физическую боль, но не привели к телесным повреждениям или гибели; оставление животных на произвол судьбы, нарушение правил содержания.


Наказание - штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией животного, если его пребывание у владельца опасно для жизни или здоровья.

  • Криминальная - умышленное жестокое обращение, что привело к увечью или гибели животного; натравливание животных друг на друга; призывы к жестокому обращению с животными.

Наказание:

  • штраф от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.
  • Те же действия, совершенные в присутствии ребенка, – ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или от 3 до 5 лет лишения свободы.
  • Действия, совершенные с особой жестокостью или в присутствии ребенка, или с двумя и более животными, или повторно, или группой лиц – наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, ранее в Житомире местный житель выбросил щенка с третьего этажа. Животное пытались спасти ветеринары, но оно погибло.

Кроме того, в Черновцах парень стрелял по бездомным собакам из оружия.

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