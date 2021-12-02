Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ Протести у Києві 😷 Штам Омікрон 💡 Що зміниться 1 грудня 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Харкова

У Харківській області двоє жінок потрапили під колеса авто: одна загинула (фото)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
2 грудня, 02:11
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Правоохоронці з'ясовують обставини ДТП
Вирішується питання щодо кваліфікації ДТП за Кримінальним кодексом України/Колаж: Сьогодні
Вирішується питання щодо кваліфікації ДТП за Кримінальним кодексом України/Колаж: Сьогодні

У Харкові, де раніше розбився автобус із пасажирами, знову сталася смертельна ДТП. Загинула жінка.

Про це повідомляє ГУНП у Харківській області.

Реклама

Деталі ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася 1 грудня близько 17:00 біля зупинки "Водяне" у місті Люботині. За попередньою інформацією, 40-річний водій автомобіля "Hyundai Elantra" під час руху збив двох жінок, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих травм 56-річна громадянка загинула на місці. Ще одна жінка, особа якої зараз встановлюється, із травмами доставлена до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Автомобіль збив жінок, коли вони переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу/Фото: ГУНП у Харківській області
Автомобіль збив жінок, коли вони переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу/Фото: ГУНП у Харківській області

Дії правоохоронців

Інформація про ДТП зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень відділення поліції №1 Харківського райуправління поліції №1. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. Обставини та причина ДТП з'ясовуються.

Реклама

Смертельна ДТП у Кривому Розі

У Кривому Розі вантажівка збила маму з дитиною. Від удару жінку та дитину відкинуло на зустрічну смугу, де на них наїхала ще й вантажівка DAF. Жінка загинула на місці дорожньо-транспортної пригоди, а її сина госпіталізували.

Після скоєння ДТП водій втік, однак правоохоронці спіймали його. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Читайте також

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Популярне за добу
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміумпропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Працівник мрії
Його неможливо забути і не можна втратити
На співбесіду!
Щоденник незалежності 🇺🇦
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
Докладніше
Комаровський в темі
Чи є вже препарати для лікування коронавірусу?
Запитай у лікаря
Гаджет-гайд
Найкращі пропозиції до Чорної п'ятниці
В корзину!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Карантинні прогнози
Що чекає на підприємців
Вакцинуйся знанням!
Опитування Центру Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Що змінилося?
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Stop Fake
COVID-19 розпорошують літаки?
Звідки з'явилися слухи
Короновірус за тиждень

82 880

захворіло за тиждень в Україні

-20%

Вакцинація
Станом на 1 грудня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
11 415 141
Люди, які отримали мінімум одну дозу
13 543 488
Всього введених доз 24 958 629
Детальніше
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,11
19,33
31,98
31,79
30,64
19,57
34,99
32,15
30,82
18,97
35,49
31,67
30,64
19,00
35,99
32,15
30,82
19,64
35,99
32,15
30,82
19,64
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,97
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.23

Російський рубль (₽)

0.3683

Євро (€)

30.84

Найбільші статки у доларах
10 найбагатіших людей у світі
1
Ілон Маск, SpaceX Ілон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Білл Гейтс, Microsoft Білл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларрі Пейдж, Google Ларрі Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларрі Еллісон, Oracle Ларрі Еллісон, Oracle
120 млрд
8
Сергій Брін, Google Сергій Брін, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбані, Reliance Industries Мукеш Амбані, Reliance Industries
99 млрд
Стати ближче до Ілона Маска
Мільярди
Найдорожчий бізнес у світі
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Дивись карту супер-компаній

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Книжкова полиця
Обираємо книгу під настрій
Читатиму
Happy New Year
А ви вже вбрали ялинку?
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у грудні
Місячний календар
Дізнатись
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти