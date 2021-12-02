У Харківській області двоє жінок потрапили під колеса авто: одна загинула (фото)

Правоохоронці з'ясовують обставини ДТП

Вирішується питання щодо кваліфікації ДТП за Кримінальним кодексом України/Колаж: Сьогодні

У Харкові, де раніше розбився автобус із пасажирами, знову сталася смертельна ДТП. Загинула жінка.

Про це повідомляє ГУНП у Харківській області.

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Деталі ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася 1 грудня близько 17:00 біля зупинки "Водяне" у місті Люботині. За попередньою інформацією, 40-річний водій автомобіля "Hyundai Elantra" під час руху збив двох жінок, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих травм 56-річна громадянка загинула на місці. Ще одна жінка, особа якої зараз встановлюється, із травмами доставлена до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Автомобіль збив жінок, коли вони переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу/Фото: ГУНП у Харківській області

Дії правоохоронців

Інформація про ДТП зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень відділення поліції №1 Харківського райуправління поліції №1. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. Обставини та причина ДТП з'ясовуються.

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Смертельна ДТП у Кривому Розі

У Кривому Розі вантажівка збила маму з дитиною. Від удару жінку та дитину відкинуло на зустрічну смугу, де на них наїхала ще й вантажівка DAF. Жінка загинула на місці дорожньо-транспортної пригоди, а її сина госпіталізували.

Після скоєння ДТП водій втік, однак правоохоронці спіймали його. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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