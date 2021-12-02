В Харьковской области две женщины попали под колеса авто: одна погибла (фото)

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП

Решается вопрос о квалификации ДТП по Уголовному кодексу Украины/Коллаж: Сегодня

В Харькове, где ранее разбился автобус с пассажирами, снова произошло смертельное ДТП. Погибла женщина.

Об этом сообщает ГУНП в Харьковской области.

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Детали ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло 1 декабря около 17:00 возле остановки "Водяное" в городе Люботине. По предварительной информации, 40-летний водитель автомобиля "Hyundai Elantra" во время движения сбил двух женщин, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм 56-летняя гражданка погибла на месте. Еще одна женщина, личность которой сейчас устанавливается, с травмами доставлена в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Автомобиль сбил женщин, когда они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу/Фото: ГУНП в Харьковской области

Действия правоохранителей

Информация о ДТП зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений отделение полиции №1 Харьковского райуправления полиции №1. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Обстоятельства и причина ДТП выясняются.

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Смертельное ДТП в Кривом Роге

В Кривом Роге грузовик сбил маму с ребенком. От удара женщину и ребенка отбросило на встречную полосу, где на них наехал еще и грузовик DAF. Женщина погибла на месте дорожно-транспортного происшествия, а ее сына госпитализировали.

После совершения ДТП водитель скрылся, однако правоохранители поймали его. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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