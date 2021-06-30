На Харківщині чоловік і жінка отруїлися грибами. В якому стані постраждалі

Чоловік і жінка потрапили до лікарні після трапези грибами, які самостійно зібрали в лісосмузі

У Харківській області з діагнозом отруєння до лікарні доставили подружжя з Ізюмського району. Пара спробувала дикорослі гриби.

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Про це повідомляє Харківський лабораторний центр МОЗ України.

Подружжя, жителі селища Андріївка Ізюмського району, їли гриби, зібрані у лісі поблизу села Вільховатка. Гриби, які вони спробували, вони ідентифікували як "рядовка", перед вживанням їх відварили і засмажили.

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"Незважаючи на це, перші симптоми отруєння (нудота, блювота) з’явились в обох людей через декілька годин після вживання грибів. Постраждалі у стані середньої важкості та у тяжкому стані госпіталізовані у спеціалізований заклад охорони здоров’я, де пройшли курс лікування", – йдеться в повідомленні.

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На сьогодні постраждалі виписані з лікарні з діагнозом "отруєння грибами гепатонефрогенної дії", що свідчить про вживання подружжям отруйних видів грибів.

Раніше ми повідомляли, що на Харківщині бабуся нагодувала дітей отруйними грибами. Чотирьох дітей віком від 8 до 14 років госпіталізували до лікарні.

Також нагадаємо, в Чернігові четверо малолітніх дітей потрапили до дитячої реанімації з отруєнням.

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